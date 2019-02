El doctor Luis Izquierdo López se incorpora a Veritas Int. como Chief Medical Officer (CMO) Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 14:22 h (CET) El doctor Dr. Luis Izquierdo López ha sido nombrado Chief Medical Officer (CMO) de Veritas Intercontinental, Europe & Latam, filial de Veritas Genetics, The Genome Company El doctor Dr. Luis Izquierdo López, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Obstetricia y Ginecología, con premio extraordinario de la Facultad de Medicina de la UCM y Master Science in Medical Genetics por la Glasgow University, el doctor Luis Izquierdo será máximo responsable médico de todos los territorios donde opera Veritas Int. o lo que es igual, en Europa, Latinoamérica, Japón y Emiratos.

Médico especialista en genética clínica, formado en las principales unidades de Genética dentro y fuera de España, el doctor Luis Izquierdo añade a su currículo más de 25 años de práctica en genética clínica y de laboratorio, y una muy importante actividad científica en campos como el cribado de gestantes con riesgo de síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas, el diagnóstico prenatal, el cáncer familiar o las cardiopatías hereditarias.

Con anterioridad a su incorporación a Veritas, el Dr. Izquierdo desarrolló su actividad profesional como director del área de Genética de Laboratorios SYNLAB, sin abandonar la práctica clínica como Jefe del Servicio de Genética del Hospital de la Zarzuela, del Hospital de Torrejón y Consultor en Genética del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Sobre Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental es la filial internacional de Veritas Genetics, The Genome Company, que opera en Europa, América Latina, Japón y Emiratos. Su misión es impulsar el genoma completo y ofrecer a las personas una información que les faculta maximizar la calidad y la duración de su vida y sus familias, cambiando la manera en que el mundo concibe la genética.

Veritas fue la primera compañía en ofrecer la secuenciación e interpretación del genoma completo a los consumidores y sus médicos y lidera el campo de la genética, ampliando los límites de la ciencia y la tecnología y reduciendo el coste del genoma.

Veritas fue fundada en 2014 por líderes en genómica de la Harvard Medical School y opera en todo el mundo desde sus oficinas en los Estados Unidos, Europa y China. La compañía ha sido reconocida MIT Technology Review como una de las 50 Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast Company como una de las compañías de salud más innovadoras del mundo en 2018, y por CNBC como una de las empresas Disruptor 50 en 2018.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Funidelia presenta las tendencias en disfraces para el carnaval 2019 Las pymes del sector alimentario aprenden cómo prevenir un ataque cibernético El TDAH en los adultos y sus consecuencias explicado por El Neuropediatra Alquiler de Dumpers en M.García Barroso La empresa de calzado Martin Natur lanza una línea con zapatos veganos