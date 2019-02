¿Cuándo un líder coach es efectivo? Liderazgo

¿Cuándo un líder coach es efectivo? El líder coach es un estilo muy completo para utilizar cuando queremos desarrollar a otros y conseguir resultados sólidos a medio y largo plazo. Que un directivo decida ser más líder coach con sus colaboradores, no quiere decir que no pueda seguir utilizando otros estilos según las situaciones que acontezcan.



¿Cuándo el estilo líder coach es interesante utilizarlo? El líder coach, sería interesante utilizarlo por ejemplo, en conversaciones informales del día a día, en esta ocasión, es un estilo muy efectivo. En las reuniones uno a uno, con el objetivo de ayudar al desarrollo individual de los colaboradores, de ayudarles a tomar decisiones y de monitorizar su desempeño.



El líder coach es también efectivo para evaluar el desempeño de nuestro colaborador, podemos ayudarlo a reflexionar, a tomar un plan de acción, a tomar ciertas decisiones. El estilo líder coach, también nos ayuda para dar feedback a las personas y pasar del feedback al feedforward, de esta manera, podemos conseguir que las personas sean su mejor versión.



Mediante el estilo líder coach, podemos mantener conversaciones, para conocer qué personas de nuestro equipo, son más talentosas y detectar a las personas con mayor potencial. Podemos también llevar a cabo la gestión de conflictos, de manera más efectiva y podemos abordarlos con mayor éxito.



El líder coach no es efectivo en otras situaciones que puedan hacer mejor otros estilos de liderazgo.