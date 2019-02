¿Cuánto cuesta una instalación con aerotermia o geotermia? La empresa Enertrés lo calcula

El uso de energías renovables, como la aerotermia y la geotermia, no es una moda, ni una tendencia, se trata de una alternativa inteligente que permite preservar el medio ambiente y a la vez reducir los gastos en consumos energéticos de los hogares hasta en un 80% En pleno año 2019, el uso energías renovables ya no es una moda, ni una tendencia, se trata de una alternativa inteligente donde los usuarios son los principales agentes de un cambio generado por sus muchas ventajas.

La aerotermia y la geotermia, son energías renovables que permiten ahorrar hasta un 80% en las facturas de electricidad, climatización (calefacción y aire acondicionado) y agua caliente sanitaria durante todo el año con una inversión fácilmente amortizable.

Energía geotérmica

La energía geotérmica es una de las energías renovables mas eficientes.

Consiste en la extracción y utilización del calor y la energía energía almacenada baja la superficie de la tierra.

El aprovechamiento de la energía geotérmica se realiza desde hace más de 40 años en países como Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Francia, USA, por lo que su aprovechamiento es muy fiable por tratarse de una tecnología madura.

Para la utilización de esta energía se utilizan bombas de calor geotérmicas que extraen el calor del subsuelo. Esa energía se utiliza para calentar, refrigerar y producir agua caliente en viviendas unifamiliares, edificios colectivos y grandes instalaciones (ganaderías, invernaderos, refrigeración industrial, etc.).

Algunas de sus ventajas son: no es contaminante en absoluto y representa un ahorro de hasta un 80% con respecto a la energía convencional, una bomba de calor geotérmica tiene una durabilidad enorme, en torno a los 50 años, y prácticamente no requiere mantenimiento, la fuente de energía es constante y prácticamente infinita, con ella se puede generar calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, prácticamente no necesita mantenimiento.

Energía aerotérmica

La energía aerotérmica es la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente.

La energía del viento se transporta al agua, que se integra al sistema energético de la vivienda, obteniendo la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de la vivienda.

Algunas de sus ventajas son: amplio rango de temperatuas obtenidas,ya que dispone de un intervalo de funcionamiento con temperaturas exteriores desde -20ºC a 40º C, no genera residuos, ni tampoco trabaja a base de combustión, por lo que no emite contaminación. Se puede complementar con otras fuentes de energía, renovables o no ya existentes en la vivienda, las más altas clasificaciones energéticas, hasta A+++ y las bombas de aerotermia necesitan poco o nulo mantenimiento.

Energía solar fotovoltaica, hacia la autosuficiencia energética

Como complemento del sistema, la energía fotovoltaica es el modo más eficiente y popular para convertir la luz solar en electricidad. Un sistema de energía fotovoltaica utiliza paneles solares para capturar los fotones de la luz solar. Estos paneles solares contienen células solares conformadas por capas de diferentes materiales.

¿Cuánto cuesta una instalación con geotermia o aerotermia?

