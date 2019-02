​Los robots aspiradores Conga; los mejores aliados de la limpieza en el hogar

Los robots de limpieza son unos dispositivos tecnológicos que nos facilitan enormemente las tareas del hogar, uno de los objetos de deseo de todos aquellos que quieren tener siempre sus hogares en perfectas condiciones para hacerlos más habitables y saludables y que, por lo tanto, su calidad de vida mejore. Y es que está demostrado que un hogar limpio y ordenado hace que sus habitantes sean considerablemente más felices.



Dentro del mercado de la robótica de los aspiradores se destacan notablemente de sus competidores los Conga de Cecotec, unas modernas máquinas diseñadas para limpiar perfectamente cada rincón de los hogares de manera autónoma, sin que los propietarios e inquilinos tengan que preocuparse de absolutamente nada.



Estos aspiradores Conga de Cecotec cuentan con una gran potencia para absorber el polvo, así como las bacterias y los ácaros y dejar la superficie brillante. Una sensación, que posiblemente hayas olvidado y que te encantará recuperar, será la de llegar al hogar y encontrar sus suelos perfectamente limpios, y todo gracias a este robot que lo hace por ti para que tú puedas disfrutar de tu tiempo libre.



Higiene garantizada gracias a los robots aspiradores Conga Los robots aspiradores, como el Conga 1390, van a recorrer todos los espacios de la vivienda, y pueden hacer diversas funciones, ya que no solo limpian el suelo, sino que detectan los niveles de suciedad y cuando es mayor aumentan automáticamente su potencia.



También desinfectan los espacios y entre sus características destacamos que no tropiezan con otros objetos, como ocurría con modelos más antiguos que fueron los precursores de los modernos robots aspiradores con los que contamos hoy día en el mercado. Esta característica se debe a los sensores infrarrojos de los que están dotados. Sin duda una herramienta muy útil que cualquier amante de la tecnología querría tener para mantener su hogar perfectamente limpio.



Son muchas las ventajas de contar con un robot Conga, sin duda una gran inversión que te darán libertad y más tiempo libre, ese que no tendrás que dedicar a la limpieza de los suelos de tu hogar, para destinarlo a aquello que realmente te importa, como la familia, los amigos o cualquier hobbie que puedas tener.



Garantía Cecotec Otro elemento a valorar y que hace aún más atractiva la compra de este robot aspirador es su marca. La marca Cecotec es un aval y una garantía de confianza. Se caracteriza por crear artículos para facilitar las tareas del hogar, de entre los cuales destacan los robots aspiradores, su gran éxito. Se trata de máquinas pequeñas de formato circular, que ocupan muy poco espacio, que han conquistado muchos hogares por su versatilidad y sus excelentes resultados.



El modelo que hemos tomado como ejemplo para este artículo, Conga 1390, ofrece cuatro modalidades de limpieza: barre, aspira, pasa la mopa e incluso friega, actividades que garantizan excelentes resultados ya sea en el hogar o en la oficina o lugar de trabajo.



En el modo de barrido, gracias a su sistema turboboost de cepillos rotativos hace que sea tan eficaz, o más, que una escoba. La eficacia en el modo de aspirador, se debe a la capacidad de sus turbinas, que hacen que recoja tanto el polvo como los pequeños restos de comida o basura con gran efectividad.



Para el fregado, cuenta con un modo de goteo programado que le permite limpiar en profundidad y, por último, en su modo mopa realiza el trabajo más minucioso para poder atrapar pequeñas partículas.



Entre las diferentes técnicas de limpieza del robot Conga 1390, podemos encontrar el modo automático, la limpieza de bordes o de áreas específicas, o el modo espiral.

En la forma automática el robot limpia todo el hogar, haciendo especial hincapié en las zonas de bordes y los rincones, donde suele acumularse más suciedad. Sin embargo, si el usuario así lo prefiere, puede asignarle una zona específica. También dispone de la función de regreso a casa, para que el dispositivo vuelva solo a su base de carga.



El consumidor puede decidir de este modo cómo planificar la limpieza semanal de sus espacios, programando su robot aspirador. Puede hacerlo cuando él no esté en casa, si así lo prefiere, y no habrá ningún problema en cuanto a la autonomía porque estos aparatos saben reconocer cuándo se están quedando sin baterías y vuelven solos a su base de carga.



Aunque no todos los modelos robots aspiradores de Conga son iguales, sí que tienen la capacidad común de poder limpiar distintos tipos de superficies. Algunos de los más avanzados, como es el caso del robot Conga 1390 se han diseñado con la capacidad de conectarse a través de wifi, y es que la tendencia global apunta hacia la integración de todos los elementos del hogar dentro de un mismo sistema desde el que lo podamos controlar.



Este sistema wifi es lo último en tecnología para la limpieza del hogar y permite que el equipo esté conectado, mediante una aplicación, con los portátiles o smartphones de sus usuarios, pudiéndolos manipular en todo momento y desde cualquier distancia, incluso comprobando a través de su smartphone que zonas han sido ya limpiadas mediante un croquis en el que se especifica el recorrido que ya ha realizado el aparato.