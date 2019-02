Bamboo Property Group muestra playas paradisíacas de Marbella Comunicae

martes, 19 de febrero de 2019, 14:54 h (CET) Marbella es uno de los destinos más populares en España, se sitúa concretamente en Málaga, en la Costa del Sol. Uno de los motivos principales por los que esta ciudad tiene tanta afluencia de turistas, es, la cantidad de playas de las que dispone. En total, está formada de 23 playas a lo largo de sus 27 kilómetros de costa Marbella es uno de los destinos más populares en España, se sitúa concretamente en Málaga, en la Costa del Sol. Uno de los motivos principales por los que esta ciudad tiene tanta afluencia de turistas, es, la cantidad de playas de las que dispone. En total, está formada de 23 playas a lo largo de sus 27 kilómetros de costa.

A continuación se citan las playas más populares y más preferidas por los turistas en Mabella:

Playa Hermosa:

Pequeña, resguardada y extendiéndose hacia la playa de Costabella, Playa Hermosa ofrece las mismas características y comodidades. La arena es típica mediterránea, oscura y gruesa.

Hay un montón de restaurantes, chiringuitos, duchas, aseos, sombrillas y tumbonas. También se pueden alquilar hidropedales, canoas, etc. en cualquiera de las zonas cercanas.

Uno de los restaurantes más recomendado es Poco Loco. Su menú es amplio y variado, y tiene un gran encanto mediterráneo con el especial “Grecia” de cada miércoles noche.

San Pedro de Alcántara:

Con todo tipo de servicios, un bonito paseo marítimo y varios chiringuitos, la playa de San Pedro de Alcántara es una de las playas más conocidas del municipio de Marbella, si bien no la de mejor calidad.

En verano el grado de ocupación es alto, mientras durante el resto del año se mantiene en un nivel medio-bajo. Es una playa indicada para relajarse y pasear, disfrutando de muchos bares y chiringuitos, sin edificios que agobian de cerca.

En esta zona, no hay dificultad para aparcar, y también se puede llegar en bus e ir andando unos minutos.

Hay que señalar que esta playa tiene acceso para minusválidos.

Playa La Bajadilla:

La playa de La Bajadilla marca el comienzo del paseo marítimo de Marbella, se encuentra justo al lado del puerto pesquero: la amplitud y poca profundidad la hacen indicada para ir con niños, si bien hay que considerar que al entrar en agua hay algunas piedras. El nivel de ocupación es alto, es una de las playas más concurridas de la ciudad: en verano, encontrar sitio puede resultar difícil.

Playa La Bajadilla se divide en dos grandes áreas de arena dorada, separadas por una estrecha franja rocosa, que va desde el Restaurante Varadero hasta el Ámare Beach Hotel. Después, La Bajadilla continúa hasta el Apartahotel Princesa Playa, colindando con la playa de La Venus. Hay posibilidad de alquilar sombrillas y tumbonas.

Para comer hay muchas opciones: El Varadero, Ámare Beach Club y todos los restaurantes del puerto pesquero, como Puerto Playa, La Relojera o Canuto, ofrecen menús diarios bastante económicos, además de la carta normal.

Playa de Las Chapas:

La playa de Las Chapas es una de las más conocidas y bonitas de Marbella, pero no excesivamente concurrida.

Si bien en verano el número de visitantes aumenta, el grado de ocupación de esta playa se mantiene medio durante todo el año.

Se puede llegar hasta aquí en coche, ya que hay un parking con un centenar de plazas a disposición, y también en autobús, la línea L-7 para a más o menos un km de distancia de la playa.

Playa del Cortijo Blanco:

La playa del Cortijo Blanco se encuentra justo al lado de la urbanización homónima, ya en el área de San Pedro Alcántara: es una playa semiurbana de bolos con un oleaje moderado, es una de las más tranquilas de Marbella, aunque no una de las mejores del municipio. El grado de ocupación es bajo durante todo el año, excepto en verano.

Si se busca tranquilidad, esta playa es una buena alternativa. En las calles que cruzan las urbanizaciones no hay generalmente dificultad en encontrar aparcamiento.

Playa El Cable:

La playa del Cable se encuentra a la entrada de Marbella, entre el famoso arco y el puerto pesquero: la frecuentan muchos turistas, pero esta playa es de las más conocidas, recomendadas y apreciadas por los lugareños, debido a que el nivel de ocupación es más bajo con respeto a las playas del centro ciudad.

Es la playa más ancha de la ciudad, de arena oscura y con un oleaje moderado: es indicada para familias con niños, ya que el agua se mantiene a una altura que no cubre mucho, aunque hay alguna piedra al entrar al agua. También los grupos de amigos la disfrutan, porque durante el periodo estival siempre se organizan un montón de actividades, como torneos de beach volley, fitness en la playa o concursos de castillos de arena.

Los chiringuitos no faltan, por ejemplo, La Dolce Vita o Hipódromo Playa, y el conocido Babaloo, ya en la Playa de El Pinillo (la “continuación” de la playa del Cable, en dirección Málaga). Son un buen sitio para almorzar o tomar algo, ofrecen menús diarios baratos y platos a la carta. Disponen también de hamacas y sombrillas en alquiler.

Quien desee pasar las vacaciones en Marbella cerca de esta playa, puede optar por alquilar un apartamento, como este en La Marina, o este otro en primera línea de mar.

Playa Linda Vista:

Esta playa se encuentra en el municipio de Marbella, en San Pedro de Alcántara, en la zona de la urbanización Linda Vista. Alejada del centro de Marbella, resulta ser una playa más frecuentada por la gente del lugar que por los turistas, por lo menos durante el periodo no estival.

Ofrece buenos servicios e instalaciones de todo tipo, se puede alcanzar fácilmente en coche y en sus alrededores no suelen haber problemas de aparcamiento.

El paseo marítimo es largo y amplio, perfecto para hacer footing o simplemente pasear bajo el sol.

Éstas son algunas de las playas más famosas de Marbella, Bamboo Property Group ofrece una infinidad de apartamentos para poder disfrutar de ellas tanto en temporada de invierno como de verano.

