Guantes de novia Isabel Zapardiez Comunicae

martes, 19 de febrero de 2019, 12:04 h (CET) Son diseños singulares que distinguen el look nupcial con el sello Isabel Zapardiez Los guantes de novia de Isabel Zapardiez distinguen con singularidad el look nupcial. Ponen un toque de originalidad lleno de estilo y delicadeza, en sintonía con las propuestas de la marca.

La primera colección de guantes nupciales de Isabel Zapardiez se enmarcan en la propuesta estética de Touché. Esta propuesta se inspira en el arte de la esgrima y en todo el mundo simbólico que sugiere para concebir prendas llenas de sofisticación con una gran riqueza estética.

Esta colección de guantes sigue los altos estándares de calidad de todas las prendas de la marca. Son piezas artesanales realizadas a mano en piel natural con distintos acabados. Se caracterizan por su factura artesana y de alta costura.

Son guantes de novia sofisticados y llenos detalles; con sutiles o profusos bordados a mano, con motivos florales en piedra y en gasa de seda natural. Los diseños conceptuales y las meticulosas puntadas consiguen sensaciones arquitectónicas de originales texturas y volúmenes.

La colección incluye varios modelos y larguras. Desde guantes nupciales lisos y cortos con cierre de lazo hasta guantes de media caña o piezas largas que enfundan los antebrazos.

La paleta de colores abarca colores empolvados como el rosa, el beige y el gris con bordados off white rosa o beige.

Las colecciones de Isabel Zapardiez profundizan en el concepto de imagen total, llevando todo el abanico de prendas del vestuario femenino al universo Couture. De esta concepción Integral nacen sus colecciones de complementos. Bolsos, zapatos, paraguas, cinturones, guantes, con los que la diseñadora construye una propuesta completa e integrada.

La actividad de la marca se desarrolla desde sus dos puntos neurálgicos, en sus estudios de San Sebastián y Pamplona.

Fotos: Mikel Muruzabal

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.