Vega de Ibor, Tempranillo 2017 Elaborado con una selección de uvas de los mejores pagos de la finca manchega de Marisánchez Jaime Ruiz de Infante

martes, 19 de febrero de 2019, 15:43 h (CET) Desde Sierra Morena, hasta los montes de Alcaraz se extiende Campos de Montiel; tierra dura, llana, noble, como el carácter de sus gentes. Allí habita el conejo, la liebre, la torcaz el zorzal. Junto a ellos, camina elegante y siempre presumida la reina del lugar, la perdiz roja. Todos se detienen a beber en los ríos que atraviesan estas tierras, entre los que destaca el Jabalón, afluente del Guadiana y origen del embalse de la Cabezuela, que cada año trae poblaciones de ánades reales, garzas y cigüeñas.



“El cortijo Marisánchez alberga Bodegas Real, una venta del Camino Real que unía el Levante con Andalucía en el siglo XVII. Desde el inicio, hemos querido trasladar el concepto del “château” en tierras manchegas y elaborar vinos de alta calidad, partiendo de nuestras 300 hectáreas de viñedos propios con una exhaustiva selección de uvas en bodega. Vinos que emocionen es nuestra meta, para ello nos basamos en los cuatro elementos que les dan vida: la tierra arcillosa, la brisa calurosa de los meses de verano, el agua y el sol que se filtra en las uvas y las ennoblece con su fuego rojo”. Afirma categórico el propietario Sergio Barroso.



La cata

Color cereza intenso con ribetes púrpuras. Aromas de cacao, regaliz, fruta negra madura, tonos balsámicos, minerales y especias dulzonas. En boca se muestra carnoso, fructuoso, estructurado, con redondos taninos y recuerdos tostados procedentes del roble francés de Allier. Un permanente retronasal de fruta roja y torrefacto invita acompañar la rica gastronomía manchega: tiznao, gazpacho manchego, perdiz roja de Toledo, carnes rojas a la brasa, sin olvidar los quesos curados de La Mancha.



Enoturismo

En Bodegas Real se puede visitar el viñedo, disfrutar con la elaboración del vino, degustar todas sus elaboraciones: Tintos Palacio de Ibor, Vega Ibor, Finca Marisánchez y el Bonal. Allí informan sobre el cuidado del viñedo y la elaboración del vino: qué es el “terruño”, cómo influyen los tipos de suelo, cómo fermentan los mostos, cómo catar los vinos y sus crianzas. Durante la visita podrá saborear, en el restaurante “El Umbráculo” una cocina manchega tradicional y evolucionada.

Ficha Variedad: Tempranillo 100%. 6 meses en barrica de roble francés. Vinos de la Tierra de Castilla. Graduación alcohólica: 13,5 º. Temperatura de servicio: 17-18 º C. Precio medio: 4,5 €. Calificación: 91.



Referencia

Bodegas Real. Ctra. Valdepeñas a Cózar, kilómetro 12,8. 13330- Montiel (Ciudad Real) Teléfono: +34 926 338 001 Fax: +34 914 577 210 www.bodegas-real.com comercial@bodegas-real.com Oficinas centrales: Pº de la Castellana, 144, 1º. 28046-Madrid 914 577 588



