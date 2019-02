De lo estimable y otras estadísticas La nueva encuesta de “Sintagma 2” dice que bajamos pero no tan deprisa como quieren otros Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

martes, 19 de febrero de 2019, 15:39 h (CET) -La nueva encuesta de “Sintagma 2” dice que bajamos pero no tan deprisa como quieren otros.



-Y la de “Colonoscopia” que ni aún pactando evitamos los gases.



-La de “El plurinacional” indica que somos un peligro público para el sector privado.



-Y la de “La razón práctica” dice que es sano sustituir la carne roja por el pescado azul.



-"El mundanal" pide que la disolución de las cortes sea en agua hirviendo,



-Mi vecino me pide la abstención porque las paredes son muy delgadas y no pega ojo.



