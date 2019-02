ALBOSA, presente en el Salón Internacional del Agua y del Riego Comunicae

lunes, 18 de febrero de 2019, 15:33 h (CET) ALBOSA estuvo presente en el prestigioso salón de Zaragoza donde presentó a sus visitantes dos importantes novedades para el tratamiento del agua Albosa estuvo presente, durante los pasados días 5 y 7 de febrero, en la 24 edición del Salón Internacional del Agua y del Riego (SMAGUA) celebrado en Zaragoza. Durante esos días, la compañía compartió stand con el fabricante español de bombas peristálticas Peribest, y en él recibió a los profesionales que se acercaron a conocer sus productos.

Como gran novedad, en el Salón, Albosa presentó la nueva bomba de OBL Blackline PRO, una bomba electrónica dosificadora. Si se quiere obtener más información sobre sus características, se puede pinchar en este enlace.

Igualmente, otro de los productos estrellas del stand fue la bomba de tornillo Mono de la gama Compact, que tuvo una gran acogida entre quienes visitaron las instalaciones.

SMAGUA es todo un referente en Europa al reunir las últimas novedades en equipamientos y tecnología aplicadas al ciclo del agua. En su 45 edición, ha vuelto a sobresalir por su carácter innovador y el lanzamiento de nuevos productos.

Los 25 años de experiencia de Albosa permiten a esta compañía aportar a sus clientes un gran servicio, con un gran conocimiento de los productos y un servicio excelente. Aunque uno de sus puntos fuertes es el conocimiento de sus productos, no se conforman con eso, y siempre aportan valor a sus clientes, dando la solución más adecuada a sus problemas y necesidades. Albosa es distribuidor exclusivo de Mono Pumps LTD en España y ofrece un impecable servicio post-venta y de distribución de repuestos a nivel nacional.

Entre sus productos se encuentran bombas de tornillo helicoidal Mono de gran fiabilidad, soluciones para el bombeo y tratamiento de aguas residuales, bombas de dosificación de precisión para aplicaciones exigentes o repuestos para bombas de tornillo con calidad 100% garantizada por el primer fabricante del mercado.

