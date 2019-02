El auge de las clases particulares online

Como bien es sabido por un número importante de la sociedad, el "boom" de las nuevas tecnologías ha dado paso a la presencia de todo tipo de negocios que ubican su modelo en la web. Esto es totalmente comprensible ya que el mundo en el que vivimos hoy en día está conectado gracias a la red. Si requerimos del uso de cualquier servicio, sea el que sea, en un primer momento buscaremos en los principales buscadores de internet información sobre qué empresa ofrece una mejor relación calidad-precio o cuál se encuentra más cerca de tu domicilio.



Ventajas para los alumnos

Si bien podemos encontrar una cantidad inmensa de servicios de todo tipo en los navegadores, hoy nos centraremos en uno que está marcando tendencia: las empresas que ofrecen clases particulares sobre todo tipo de materias, desde las más sencillas hasta las más complejas, sirviendo como vehículo para conectar a usuarios con ganas de aprender y profesores con vocación para enseñar. El funcionamiento de este tipo de páginas webs es muy fácil de entender: ya sea profesor o estudiante, debe crear un usuario, estableciendo el lugar donde se encuentra. Posteriormente, en caso de ser estudiante, deberá escoger la materia y finalmente ponerse en contacto con el profesor para consultar sus horarios y poder concretar las fechas de las clases. En caso de que no tenga tiempo de poder realizar clases presenciales, se le ofrece la posibilidad de tener sus clases online con profesores de cualquier parte del planeta. Un hecho diferencial si lo que desea es aprender el idioma de otro país, ya que es difícil encontrar un forma mejor de comenzar a conocer una lengua que con las clases de un profesor nativo que se adapte a sus horarios.



Ventajas para los profesores

Ya hemos hablado de las ventajas que tienen los alumnos de las clases particulares online. Ahora es el turno de centrarse en los factores positivos que encuentran los profesores en este relativamente nuevo modelo de negocio. En primer lugar, los profesores destacan el hecho de que no existan intermediarios. Es el mismo maestro el que contesta a los estudiantes, acordando con ellos un precio y un horario, lo que supone una importante dosis de libertad a los profesores a la hora de decidir la planificación de sus clases en función de la cantidad de alumnos que tengan en ese momento. Además, no tienen ninguna presión a la hora del modo de impartir sus materias, lo que choca con la realidad del panorama educativo en nuestro país, en el cual los profesores de los colegios tienen el temario preestablecido, así como los horarios.

En España, son muchas las webs que han visto una oportunidad de negocio en las clases particulares online, como por ejemplo Superprof, una comunidad que conecta alumnos y profesores con nacimiento en el año 2013 y que goza de una comunidad inmensa a escala mundial, ya que a día de hoy, son más de cuatro millones de personas las que tienen un usuario en esta plataforma. Un crecimiento meteórico teniendo en cuenta que en el año de su fundación habían alrededor de 100.000 usuarios.