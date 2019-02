Anytime Fitness da su primer golpe en Lleida Comunicae

lunes, 18 de febrero de 2019, 12:49 h (CET) La franquicia americana de gimnasios inaugura hoy en pleno centro de Lleida su club número 51 en la península, el primero en esta provincia. Es el tercer club que Anytime Fitness inaugura en Iberia en lo que va de mes y el cuarto del multifranquiciado Daniel Oses, que ya opera tres clubes más en Cataluña: Sabadell, San Cugat y Reus Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.500 clubes repartidos por más de 30 países, refuerza su presencia en Cataluña con la apertura de un nuevo club en la provincia de Lleida.

Anytime Fitness Lleida es el club número 51 de la americana en nuestro país y ha sido diseñado siguiendo el nuevo manual conceptual de la marca. Ocupa un precioso local a pie de calle, situado en el número 2 de Lluis Companys, "una de las calles más transitadas de Lleida", según apunta su franquiciado Daniel Oses.

Vinculado a la enseña desde el año 2015 y franquiciado de otros tres clubes Anytime Fitness en Sabadell, San Cugat y Reus, Oses asegura que el Anytime Fitness de Lleida tiene la ventaja de estar ubicado en una zona en la que hay una elevada densidad de población gracias a su situación céntrica, a su proximidad con la zona de universidades y a su cercanía a edificios gubernamentales con un alto número de trabajadores "algo que nos favorece enormemente ya que, por definición, somos gimnasios de proximidad".

Para la puesta en marcha de este nuevo club, Oses -como ya hizo en AF Sabadell-, se ha asociado con el empresario Carlos Pellicer. La apertura de este nuevo gimnasio creará, según sus cálculos, un mínimo de siete puestos de trabajo. Profesionales que se encargarán de la oferta formativa de este club, consistente en: clases dirigidas en grupos reducidos de body pump, body balance y CXWORX, entre otras; entrenamiento personal y en pequeños grupos, además de servicios adicionales de fisioterapia y nutrición.

Las clásicas cabinas de ducha individuales y vestuarios individuales, los colores cálidos de la madera y una clara apuesta por el área de entrenamiento funcional, no faltan tampoco en este nuevo club de 550 metros.

Completan esta oferta específica las zonas de cardio y entrenamiento en circuito – con maquinaria de la marca Precor- y una sala de spinning equipada con la última gama de Spinner Chrono Power.

Una apuesta por lo saludable

Aunque Oses y Pellicer confían en que el perfil del cliente de este nuevo club sea heterogéneo tanto en la edad como en forma física, su propuesta deportiva la han enfocado en esta ocasión especialmente hacia ‘lo saludable’. "Nos dirigimos hacia un perfil de cliente que persigue un objetivo de salud y no tanto de estética", explica Oses, quien no descarta abrir nuevos gimnasios de esta enseña en nuestro país en los próximos meses.

Daniel Oses conoció Anytime Fitness en 2013 en Texas, Estados Unidos, cuando estaba allí trabajando. Al volver a España y saber que la enseña buscaba crecer en nuestro país, este franquiciado apostó por abrir un primer local de la firma en San Cugat. Antes de lanzarse a la franquicia, Oses ya había estado vinculado profesionalmente al mundo del deporte haciendo la preparación física a deportistas de élite de Barcelona, actividad a través de la cual conoció a su ahora socio, Carlos Pellicer, que fue patrocinador de un deportista al que Oses entrenaba.

De ahí que ambos recomienden la inversión en Anytime Fitness especialmente a aquellos emprendedores que por alguna razón hayan estado relacionados con el mundo del deporte. "El emprendimiento entre personas de nuestro sector es muy importante para el crecimiento del propio sector; éste es un negocio que va muy bien a franquiciados con un perfil menos inversor y más ejecutor", concluye Oses.

