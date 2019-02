La moción de censura y el “Procés” Carlos Ortiz de Zárate

domingo, 17 de febrero de 2019, 08:35 h (CET) Sánchez obtuvo mayoría en la moción de censura a un partido de gobierno procesado y condenado por una corrupción que aflora aún más en la misma actualidad que afirma que el gobierno ha perdido la confianza parlamentaria por el “Procés”.

Sorprende la noticia publicada el pasado miércoles: “PP y PSOE se unen para dar carpetazo a la comisión de la financiación irregular del PP sin que comparezca Rajoy”: https://www.eldiario.es/ politica/Comision_ financiacion_PP-Congreso- comparecencia-Rajoy- conclusiones_0_867563516.html

Los jugados están atascados de casos relacionados con la corrupción del PP: “Situación judicial de 25 casos judiciales relacionados con el PP. Febrero de 2019”: http://www.losgenoveses.net/ Los%20Asuntillos/banquillopp. htm

Lo que se conoce como “Las cloacas del Estado” afecta al “Procés”, además de a los cimientos del Estado de Derecho: : https://www.youtube.com/watch? v=nK5b1W9OPok

Tómate el tiempo. Es parte de lo que hay y Sánchez tenía que combatir.

Claro que el Procés ha tenido que ver con la pérdida de la mayoría de Sánchez, los votantes de la moción implicados en aquel han negado su apoyo a un presidente que no muestra interés en resolver un conflicto catalán creado por Rajoy cuando estaba en la oposición y activado por el mismo, cuando fue jefe de gobierno, como documenta el vídeo propuesto anteriormente.

Lo explicaba , el 28 de diciembre de 2018 en mi artículo: "Torra y el sanchismo" publicado en este mismo medio: necesitamos con urgencia recuperar un Estado de Derecho y Sánchez no parece dispuesto a hacerlo.

