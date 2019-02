​¿Sabes con qué sorprender a tu pareja en un día especial? Parece algo bastante obvio, pero muchas veces se olvida la importancia de las caricias antes de la intimidad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 16 de febrero de 2019, 21:50 h (CET) A lo largo del año siempre hay ciertas fechas especiales, como aniversarios y por supuesto el día de San Valentín. Estos días son propicios para sorprender y dejarse llevar en la intimidad.

Es preciso recordar que la rutina puede ocasionar problemas en la pareja. Así, los días especiales son oportunidades que no deben dejarse pasar para mantener la pasión, el disfrute y la diversión.

Son muchas las cosas que pueden llevarse a cabo para tener una noche especial, original y diferente. No obstante, si no se sabe por dónde empezar, lo mejor será acudir a expertos como www.vivesexshop.com. Esta web puede ser una gran fuente de inspiración, ideas e información de cara a ese día tan especial.

Masajes y caricias

Parece algo bastante obvio, e incluso cliché. Sin embargo, muchas veces se olvida la importancia de las caricias antes de la intimidad. Especialmente para la mujer, el juego previo es vital para un encuentro sexual satisfactorio, tanto física como emocionalmente.

Un masaje no solo liberará a la persona de las preocupaciones del día, puede convertirse fácilmente en algo erótico. Basta con incluir aceites perfumados y algunos utensilios como plumas. Tocarse, acariciarse o simplemente mirarse, son garantes de sexo explosivo. Por ello, no se debe obviar este importante factor para ciertos momentos.

Baile y striptease

Otra manera de marcar la diferencia en un día especial, es preparar un acto de striptease. No es necesario ser una estrella del pole dance. Se trata de hacer un pequeño pero esmerado baile sensual.

Para un show exitoso, es importante vestir prendas que se abran con solo retirar unos pocos botones, así como unos tacones, tan altos como puedan manejarse.

Cena y cine

Esta es probablemente el plan de cita más común, y puede servir de inspiración para una noche especial. Solo es preciso preparar una cena romántica en casa, con una película erótica o algo subida de tono. Las investigaciones demuestra, que mirar este tipo de contenido audiovisual en pareja tiene efectos positivos en la comunicación y el entendimiento dentro y fuera del sexo.

Además, la variedad y calidad de este tipo de contenido para adultos, ha evolucionado bastante en los últimos años. En este sentido, si se escoge la película adecuada esto puede llevar a una gran noche de aventura y pasión.

Disfraces y juegos de roles

Tanto hombres como mujeres tienen fantasías sexuales, estas van desde cosas cotidianas hasta las más inusuales que se puedan imaginar. En cualquier caso, siempre que no impliquen lastimar a otra persona, son válidas y bien merecen ser cumplidas. Así, para un encuentro sexual especial nada mejor que dar vida a estos deseos.

Para ello, pueden ser necesarios algunos elementos como disfraces, que permitan hacer la fantasía lo más real posible, pero sobre todo disposición y creatividad. Desde luego, para ello es preciso mantener comunicación abierta sobre los gustos y límites de cada individuo dentro de la pareja.

Juguetes sexuales

Debido a la gran variedad de juguetes sexuales existentes en el mercado actual, estos pueden proporcionar novedad y diversión en cualquier pareja de cualquier edad. De acuerdo con esto, los juguetes sexuales no pueden faltar en las relaciones íntimas, en especial si se trata de un día especial.

Si no se sabe cuál escoger, es fácil acudir a sitios especializados como el mencionado al inicio de este artículo. Estos son una excelente guía para determinar el juguete más prometedor según las preferencias de cada pareja.

Nuevos escenarios y posiciones

La cama y el dormitorio tienen sin lugar a duda una posición privilegiada cuando de sexo se trata. No obstante, un cambio de escenario o un cambio de posición puede ser un experimento de resultados placenteros.

En este sentido, se puede optar por salir un poco de la rutina y disfrutar de otros sitio, como pueda ser un buen hotel. O bien, usar otros espacios de la casa diferente a los más habituales.

Por otra parte, probar con posiciones diferentes también puede hacer memorable el encuentro de ese día especial. No se trata de hacer todo el kamasutra en una sola noche, sino de salir de la rutina jugando con diferentes posturas y posiciones. Internet puede dar grandes ideas al respecto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un tercio de los españoles reduce su consumo de carne roja en el último año La revolución veggie marca tendencia ¿Es más fácil encontrar el amor en el extranjero? Los jóvenes que han viajado afirman sentirse más libres y mucho más abiertos a las relaciones sociales y sentimentales Sextech, ¿sustituirá la tecnología erótica las relaciones humanas? Un estudio apunta que en 2050 el sexo entre personas y robots superará las relaciones entre personas Ansiedad ante los exámenes, ¿cómo actuar? Puede perturbar el equilibrio psicológico y fisiológico del estudiante, disminuyendo el rendimiento académico Cinco mitos sobre cómo benefician los dispositivos electrónicos al desarrollo de los más pequeños Las nuevas tecnologías tienen efectos negativos sobre el desarrollo emocional e intelectual de los más pequeños