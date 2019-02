Juventud salvaje Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 16 de febrero de 2019, 09:08 h (CET) En la distancia el olvido y yo te pido

que para mí no serán y lo sé,

que aunque te quiero,

soy fuego en que no te quemas.



En la distancia el olvido, compañero

que para que mi labor sea fácil,

amable el camino,

que nada vale el que sin sentir escribe,

y nada vale el que pudiendo,

el mal no evita.



Que la distancia sea TU compañera...

porque sabes en otra orilla está el amor

que yo, soy fuego y lo sabes, no soy leña,

que para andar no necesito madera.



En la distancia el olvido y yo le pido

que nada es el amor, si el nido,

un día se queda vacío, que te veo y lo sabes

porque eres

en mi juventud salvaje, mi verdad suprema.



En la distancia el olvido

y tan siquiera verte quisiera ahora

que para mí eres oro que guardo sin tocar

para su brillo no sacar.



De Los Sueños de una Mujer

Mi obra será para los animales de todo el Planeta,

