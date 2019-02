El romanticismo en la música hoy y hace 10 años

Nos guste más o menos, San Valentín es “el día del amor” y se ha convertido en una fiesta global que se celebra en prácticamente todos los rincones del planeta. Hoy, como cada 14 de febrero, el romanticismo formará parte de nuestro día de una forma u otra y millones de personas se proclamarán su amor de mil formas diferentes, entre ellas a través de la música.

¿Pero qué es el romanticismo? Spotify, el servicio de música en streaming más popular del mundo, ha repasado la información recopilada durante sus más de 10 años de historia (en los que ya acumulan más de 200 millones de usuarios y 3.000 millones de playlists) y ha sometido al romanticismo al ‘10 Year Challenge’. La plataforma ha analizado las canciones de amor más escuchadas en el mundo y en España en la última década.

La principal conclusión es que, en los últimos 10 años, los gustos en España y a nivel global han evolucionado de forma radical. Los españoles ahora conquistan a ritmo de reggaetón, el género musical dominante, frente al pop que reinaba al final de la pasada década. Y este cambio de estilo ha dado lugar a una nueva visión del amor y del romanticismo.

Allá por 2009, “Halo”, de Beyoncé, era la canción que conquistaba los corazones de España y todo el mundo, con “I’m Yours”, de Jason Mraz, también entre las favoritas de españoles y a nivel global. Por aquel entonces, los éxitos románticos en español más populares en nuestro país fueron “Colgando en tus manos”, de Carlos Baute y Marta Sánchez; “La suerte de mi vida”, de El Canto del Loco, y “Jueves”, de La Oreja de Van Gogh.

Mientras, en lo que llevamos de 2019, “Adan y Eva”, de Paulo Londra, es la canción de amor más escuchada en España (y una de las diez favoritas en todo el planeta), seguida por “Secreto”, de Anuel AA y Karol G, e “Imposible”, de Luis Fonsi & Ozuna. Curiosamente, a nivel mundial, los éxitos románticos del año se centran en el desamor (los corazones rotos siguen siendo un tema recurrente en las canciones de amor de la última década), con “thank u, next”, de Ariana Grande, y “Without Me”, de Halsey, como canciones más escuchadas, seguidas por “Shallow”, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

Pero, ¿qué sucede los 14 de febrero? ¿Se vuelve el mundo más romántico? Pues un poco sí, claro. Spotify ha sometido también al ‘10 Year Challenge’ a las canciones de amor más escuchadas en San Valentín en España y en el mundo y la principal conclusión es que “la canción de amor” de la última década es, sin ninguna duda, “Halo”, de Beyoncé, seguida por “All of Me”, de John Legend, desde su lanzamiento en 2013. En España, otros “clásicos” de San Valentín en los últimos años han sido “Solamente tú”, de Pablo Alborán, y “Just the Way You Are”, de Bruno Mars. Mientras, Ed Sheeran es uno de los artistas preferidos los 14 de febrero en el resto del mundo, sobre todo sus canciones “Photograph” y “Thinking Out Loud”.

Tendencia por el amor propio

Otra de las tendencias que ha detectado Spotify, y no solo en San Valentín, es que cada vez nos queremos más a nosotros mismos, con un incremento del 72% en la escucha de playlists de amor propio (‘self-love’) solo en el último año.

Como dice RuPaul, “si no te quieres a ti mismo, ¿cómo demonios vas a querer a otra persona?”, así que, para celebrar San Valentín, Spotify ha creado la playlist ‘self-love’, con las canciones favoritas de sus usuarios sobre wellness, relajación y autocuidado. La lista incluye canciones como “Love Yourself”, de Hailee Steinfield; “High Hopes”, de Panic at the Disco, y “Feeling Good”, de Nina Simone.

De todas formas, para los románticos de la vieja escuela, también hay playlists con las que celebrar hoy el día de los enamorados y del amor, como Te Quiero.

Las canciones de amor más escuchadas en España en 2009:

“Halo” - Beyoncé “I’m Yours” - Jason Mraz “When Love Takes Over” - David Guetta (feat. Kelly Rowland) “Hot N Cold” - Katy Perry “Colgando en tus manos” - Carlos Baute (feat. Marta Sánchez) “Manos al aire” - Nelly Furtado “Summercat” - Billie The Vision & The Dancers “La suerte de mi vida” - El Canto del Loco “Broken Strings” - James Morrison “Jueves” - La Oreja de Van Gogh

Las canciones de amor más escuchadas en España en 2019:

“Adan y Eva” - Paulo Londra “Secreto” - Anuel Aa, Karol G “Imposible” - Luis Fonsi & Ozuna “Vas a quedarte” - Aitana “Vaina loca” - Ozuna, Manuel Turizo “Lo siento” - Beret “Ibiza” - Romeo Santos, Ozuna “Qué tienes tú” - Dvicio, Jesús Reik, Mau y Ricky “Bajito” - Ana Guerra “MALAMENTE - Cap. 1: Augurio” - ROSALÍA

Las canciones de amor más escuchadas en el mundo en 2009:

“Halo” - Beyoncé “When Love Takes Over” - David Guetta (feat. Kelly Rowland) “I’m Yours” - Jason Marz “Knock You Down” - Keri Hilson “Losing You” - Dead by April “Sweet Dreams” - Beyoncé “Love Story” - Taylor Swift “Bad Romance” - Lady Gaga “Beautiful” - Akon “Hot N Cold” - Katy Perry

Las canciones de amor más escuchadas en el mundo en 2019:

“thank u, next” - Ariana Grande “Without Me” - Halsey “Shallow” - Bradley Cooper and Lady Gaga “Adan y Eva” - Paulo Londra “Dancing With A Stranger” - Sam Smith y Normani “Eastside” - Benny Blanco, Halsey & Khalid “Nothing Breaks Like a Heart” - Mark Ronson (feat. Miley Cyrus) “Close to me” - Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee “Better Now” - Post Malone “Girls Like You” - Maroon 5 (feat. Cardi B)

Las canciones de amor más escuchadas en San Valentín en España en 2009:

“Halo” - Beyoncé “Sube a mi cohete” - Pignoise “Colgando en tus manos” - Carlos Baute “I Kissed A Girl” - Katy Perry “Quiero ser” - Amaia Montero “Tenía tanto que darte” - Nena Daconte “Un violinista en tu tejado” - Melendi “My Life Would Suck Without You” - Kelly Clarkson “I’m Yours” - Jason Mraz “Primavera Anticipada [it is my song]” - Laura Pausini (feat. James Blunt)

Las canciones de amor más escuchadas en San Valentín en España en 2018:

“Échame la culpa” - Luis Fonsi “Corazón” - Maluma (feat. Nego do Borel) “Tu canción” - Amaia, Alfred “Déjala que vuelva” - Piso 21 (feat. Manuel Turizo) “Me rehúso” - Danny Ocean “No vaya a ser” - Pablo Alborán “Besos en Guerra” - Morat “Perfect” - Ed Sheeran “Robarte un beso” - Carlos Vives “New Rules” - Dua Lipa

Las canciones de amor más escuchadas en San Valentín en el mundo en 2009:

“Hot N Cold” - Katy Perry “My Life Would Suck Without You” - Kelly Clarkson “Halo” - Beyoncé “Broken Strings” - James Morrison “I’m Yours” - Jason Mraz “Paparazzi” - Lady Gaga “Beautiful” - Akon “LoveGame” - Lady Gaga “Rehab” - Rihanna “No Air” - Jordin Sparks (feat. Chris Brown)

Las canciones de amor más escuchadas en San Valentín en el mundo en 2018:

“IDGAF” - Dua Lipa “The Middle” - Zedd “Never Be the Same” - Camila Cabello “These Days” - Rudimental (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen) “Perfect” - Ed Sheeran “Wolves” - Selena Gomez “Échame la culpa” - Luis Fonsi “New Rules” - Dua Lipa “Him & I” - G-Eazy (feat. Halsey) “Meant to Be” - Bebe Rexha (feat. Florida Georgia Line)

Las canciones que más se repiten en España el 14 de febrero (2009-2018):

“Halo” - Beyoncé “All Of Me” - John Legend “Just The Way You Are” - Bruno Mars “Solamente tú” - Pablo Alborán “Someone Like You” - Adele

Las canciones que más se repiten en el mundo el 14 de febrero (2009-2018):

“Halo” - Beyoncé “Thinking Out Loud” - Ed Sheeran “All Of Me” - John Legend “Photograph” - Ed Sheeran “Love Me Like You Do” - Ellie Goulding