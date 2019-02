Biometric Vox, tecnología española de biometría vocal que permite firmar e identificar en segundos con las máximas medidas de seguridad Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 15:49 h (CET) Las soluciones de biometría de voz desarrolladas por Biometric Vox garantizan la seguridad de los accesos a las plataformas, así como la firma de documentos a distancia con unas garantías jurídicas únicas en toda Europa. Las ventajas de la biometría de voz son su fiabilidad y bajo coste. Además, es una huella única e intransferible, mejora la imagen de la compañía y el usuario está familiarizado con el uso de voz en los asistentes virtuales o vocales Biometric Vox es una empresa tecnológica española especializada en el desarrollo de herramientas de biometría de voz. La compañía cuenta con dos servicios destacados que revolucionan la firma de contratos y la identificación de acceso físico y digital: FirVox, la primera plataforma de firma biométrica que puede ser utilizada en toda Europa con validez legal como Firma Electrónica Avanzada, con extraordinaria robustez jurídica. Y CheckVox, un motor biométrico vocal que permite con alta precisión la identificación del usuario garantizando su seguridad ante cualquier intento de suplantación o fraude.

El reconocimiento de voz es un sistema basado principalmente en inteligencia artificial que permite identificar qué se dice y quién lo dice. El proceso de identificación, analiza los parámetros biométricos del hablante y cuenta con un alto nivel de confiabilidad. Además, al ser sistemas de fácil integración a distintos tipos de dispositivos, gozan de gran aceptación y popularidad en muy diversos sectores.

La tecnología tiene la capacidad de medir los rasgos únicos del aparato fonador y crear un perfil de cada usuario con una certeza prácticamente absoluta a partir de más de 100 parámetros físicos de su voz. Su precisión reside en el registro de características personales como la cavidad buco nasal, craneal, frecuencia vocal, etc., estos rasgos se analizan al detalle y generan una huella única que permite reconocer a cada hablante de forma inequívoca.

“La voz es una característica personal única y diferente para cada uno de nosotros, gracias a la biometría podemos conseguir que nuestra palabra se trasforme en un elemento de máxima seguridad e intransferible”, afirma Carlos Gavilán Desarrollador de Negocio de Biometric Vox.

Ventajas de la biometría de voz

Altamente fiable: El control de reconocimiento biométrico es uno de los sistemas más fiables, ya que se basa en características fisiológicas únicas de cada persona, como el tracto vocal.

El identificador es personal, único, no se puede perder o robar: El acceso biométrico tiene en cuenta los rasgos únicos de cada persona. Siguiendo con el ejemplo de la voz, el sistema genera una huella vocal propia y única de cada hablante.

Bajo coste de mantenimiento: Una vez que se realiza la instalación, una de las ventajas del control de acceso biométrico es que tiene un coste de mantenimiento muy inferior comparado al de otros sistemas de identificación ya que no necesita llaves, tarjetas u otros dispositivos.

El usuario está familiarizado con el uso de la voz ante sistemas: Desde hace varios años es posible hablar a los dispositivos móviles, los coches nuevos incorporan sistemas de comandos por voz y las smart TV y otras tecnologías domésticas también son capaces de recibir mensajes hablados. Interactuar con máquinas mediante la voz es sencillo y natural, de ahí que su uso sea cada vez más extenso y los usuarios estén ya familiarizados.

Mejoran sustancialmente la imagen de la compañía: Otra de las ventajas del control de acceso biométrico es que aporta a la compañía una imagen de innovación, modernidad y vanguardia. Es un indicativo de que la empresa es capaz de adaptarse a los cambios y evolucionar.

La seguridad del futuro

Las soluciones de biometría de voz desarrolladas por Biometric Vox reúnen todos los requisitos jurídicos necesarios para tener pleno respaldo legal. Especialmente, FirVox, una herramienta jurídicamente robusta capaz de garantizar el contenido firmado, la ausencia de manipulación y la identidad del firmante.

Esta plataforma, construida con depósito de clave notarial con sellado electrónico es de gran utilidad en prácticamente cualquier tipo de sector, su aplicabilidad es tan variada y trasversal que resulta eficaz para el sector industrial, agrícola, servicios, transporte, sanitario, banca o seguros, entre muchos otros permitiendo agilidad y sencillez en la firma vocal de documentos, al mismo tiempo que única robustez jurídica.

CheckVox ha conseguido ampliar el rango de utilidades de la biometría vocal agilizando el proceso de registro, en menos de 10 segundos un usuario puede configurar su perfil y empezar a identificarse con su voz.

Hoy en día, este sistema ya se está utilizando para evitar el fraude en entidades de crédito, ya que imposibilita la usurpación de identidad. También, se utiliza en muchas organizaciones para realizar el control de presencia y de horario de los trabajadores, pero pronto se verá implementado hasta en las situaciones más cotidianas.

Sobre Biometric Vox

Biometric Vox es una empresa dedicada al desarrollo de software basado en biometría de voz. Constituida en 2018, Biometric Vox permite a los usuarios aumentar la seguridad de sus registros y operaciones gracias a la identificación inequívoca basada en el reconocimiento de voz.

