Juan Antonio Álvaro de la Parra (FJD): "El paciente es el principio, fin y centro de nuestra actividad" Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 15:53 h (CET) El gerente de la Fundación Jimenez Díaz ha dirigido el acto de celebración del 64º aniversario del hospital y ha puesto en valor los reconocimientos obtenidos en 2018-----En el marco del evento se han entregado los 15os Premios de Investigación y los 3os Premios en Experiencia del Paciente, Transformación digital y Salud La Fundación Jiménez Díaz, liderada por Juan Antonio Álvaro de la Parra, ha celebrado el aniversario de la Clínica de la Concepción, que ya cumple 64 años, y del Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, que suma 20 años más.

En el marco del evento, Álvaro de la Parra ha subrayado los hitos y reconocimientos de la Fundación Jiménez Díaz más destacados de 2018 y ha hecho entrega de los 15os Premios de Investigación y los 3os Premios en Experiencia del Paciente, Transformación digital y Salud.

Reconocimientos e hitos de 2018

La directiva de la Fundación Jimenez Díaz ha puesto en valor los reconocimientos que ha obtenido la fundación el pasado ejercicio. Álvaro de la Parra ha destacado los sellos Madrid Excelente, EFQM 650+, QH***, los premios BiC y Top 20 o las primeras posiciones en el Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria y el Monitor de Reputación Corporativa, entre otros.

En lo que respecta a la satisfacción de sus pacientes y de los profesionales, la FJD ya suma ocho años consecutivos al frente del ranking de hospitales madrileños de alta complejidad con mayor Índice de Satisfacción General en la encuesta de la Consejería de Sanidad, y ha sido elegido, por cuarto consecutivo, mejor hospital de España al encabezar el Índice de Excelencia Hospitalaria del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, elaborado con las opiniones de unos 2.000 profesionales de la salud.

Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente de la Fundación Jiménez Díaz, ha afirmado: “cumplimos ya muchos años en los que no hemos parado de crecer, de apostar por el futuro y, sobre todo y, en definitiva, por el paciente, que es el principio, fin y centro de nuestra actividad, lo que constituye nuestro valor diferencial”, dijo el gerente del hospital.

“Es esa visión junto a la búsqueda de la excelencia, marcando un camino y una forma de entender la sanidad en línea con nuestra filosofía, visión y valores, la que nos ha traído hasta aquí, la que nos permite festejar esta efeméride con la satisfacción del deber cumplido y la certeza de que vamos por el buen camino.

Entrega de Premios

La Dra. Carmen Ayuso, directora del IIS-FJD, ha liderado la mesa de personalidades que han entregado los 15º Premios de Investigación. La Comisión de Investigación evaluadora ha acordado por unanimidad otorgar el primer premio a la Dra. Inmaculada Martín, por el trabajo de tesis titulado “Caracterización molecular de una cohorte de 258 familias españolas con retinosis pigmentaria autosómica dominante”. Asimismo, se han concedido dos accésit ex aequo al Dr. John Jairo, por su trabajo de tesis “Efecto de las modificaciones obtenidas mediante anodizado de aleaciones de titanio en la adherencia bacteriana y la osteointegración para la prevención local de las infecciones de prótesis articular”, y a la Dra. Selene, por el suyo, “Definición de biomarcadores discriminatorios de fenotipos clínicos en enfermedades respiratorias complejas: asma y alergia”.

En la categoría de Investigación Biomédica y Experimental, se han otorgado dos primeros premios ex aequo al Dr. José Antonio Cañas, por su trabajo de tesis “Secreción de exosomas por parte de los eosinófilos. Papel y función que desempeñan en la patología asmática”, y al Dr. José Luis Morgado, por el trabajo de tesis “Epigenética en la enfermedad renal: Investigación de las proteínas BET como potenciales dianas terapéuticas”. A ambos se suma el accésit concedido a la Dra. Sandra Pérez por el trabajo de tesis “Estudio de la vía de señalización JAK/STAT y su inhibición en la patogenia de la artritis reumatoide”.

La Fundación Jiménez Díaz también ha concedido los 3os Premios y Reconocimientos de Experiencia del Paciente, Transformación Digital y Salud, cuyo objetivo es destacar aquellos proyectos que ofrecen una mayor calidad asistencial y satisfacción de los pacientes.

El Dr. Álvaro Gándara, especialista de la Unidad de Soporte Hospitalario del hospital, ha recibido el Premio en Experiencia del Paciente por el proyecto Modelo de apoyo integral a pacientes y familiares en fase terminal, mientras que los doctores Guido Rodríguez de Lema y Juan Sánchez Verde, del Servicio de Urgencias del centro, han sido galardonados con el Premio en Transformación Digital, en reconocimiento a su iniciativa Formulario de preparación en Urgencias.

El Premio en Salud ha recaído en los doctores Juan Carlos Porres y Marta Ágreda, especialistas del Servicio de Aparato Digestivo de la Fundación Jiménez Díaz y responsables del Programa de Prevención del cáncer colorrectal ampliado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cronoprogramación: La Sastrería del Tiempo El 90% de los españoles ha cambiado la decoración de casa en el último año, según Hogarmanía Alea lanza alisado de peluquería para hacerse en casa Koperus celebrará el próximo 26 de Abril unas jornadas compliance para empresas Biometric Vox, tecnología española de biometría vocal que permite firmar e identificar en segundos con las máximas medidas de seguridad