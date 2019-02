Keep Calm, Sánchez La carta que el presidente esconde bajo la manga Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

viernes, 15 de febrero de 2019, 18:20 h (CET) -¿Que fecha se ha elegido? -Ayer.

-Hemos consultado todos los indicadores amigos y no tanto, y con ello hemos llegado a la conclusión que para evitar el efecto "bola de nieve", urge adelantar las elecciones. -Pienso igual. Que fecha se ha elegido? -Ayer. -Ayer... -Ayer. No ha sido una elección a la ligera. Se ha buscado el momento que más pudiera desconcertar a la oposición. Ayer además salió un día muy bonito, como corresponde a toda fiesta de la democracia. -Entonces...ya se han celebrado. -Ayer mismo. Nuestro equipo de campaña y la ejecutiva se reunirán esta tarde para evaluar los resultados. -Pero...los conocen? -Estamos en ello. -La oposición puede pensar que esto es precocinado. -No. Se hará de tal forma que el resultado no les de motivos de queja. -Todos ganan? -De algún modo. -Es decir, quedándose todo más o menos como está. -Correcto, pero sin las angustias y tensiones del año preelectoral. -Ah. -La cosa está en orden pues. -Si...pero espera. La opinión pública no pensará que esto de consultar sin consultar no es muy democrático? -Pero nadie podrá echar la culpa del resultado a la falta de criterio del votante. -Será suficiente? -Esperemos que sí. Si esto falla habrá que subir la dosis de Rosalia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La radio Hoy es el día de los enamorados y ayer fue el día de la radio Singularidad reformista ​Desde Cataluña a Venezuela, pasando por...; pretenden reducirnos a simplismos homogéneos. Precisamos de revulsivos plurales ​Los independentistas y sus violencias Una parte no puede levantarse contra el todo de una nación Runrún electoral, Falcon y Pedro Sánchez "Sin PGE, Sánchez no se come la sentencia de El Procés. Disuelve" Digitalización y pensiones El presente y el porvenir van a estar marcados por una gran revolución en el mercado laboral con las nuevas tecnologías