SelfPackaging apuesta por la customización 3D y el user friendly Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 14:02 h (CET) El nuevo configurador de impresión permitirá que cualquier cliente pueda imprimir sobre cualquier tipo de superficie. La marca mejora sus equipos de impresión gracias a una potente inversión en I+D y a la duplicación del tamaño de sus instalaciones SelfPackaging, la tienda online de packaging creativo líder en el sector, sigue creciendo año tras año. 2018 estuvo plagado de éxitos, y es que la marca ha apostado por la customización a través de su página web, mediante una nueva función pensada en la practicidad y comodidad de sus clientes: un editor de impresión online. A esto se suma la duplicación del tamaño de sus instalaciones y la realización de una potente inversión en I+D y en impresión, con las que reafirmará su posición líder.

El diseño siempre ha sido uno de los puntos diferenciales de SelfPackaging respecto a la competencia. Por ello, la marca quiere potenciar esta característica gracias a su nuevo editor de impresión. Con este configurador, el cliente, tanto el profesional como el particular, podrá ver y personalizar en 3D una enorme variedad de modelos de manera muy cómoda e intuitiva para imprimir las cajas, como exclusividad de la marca, sobre cualquier superficie de color. Además, el cliente dispondrá de plantillas con diseños preestablecidos que le facilitarán el trabajo y garantizará productos de calidad y diseño.

Además, este pasado año, SelfPackaging apostó por realizar una gran inversión en I+D, más la adquisición de la nave colindante a la que ya tenía, ubicada en Barcelona, duplicando su superficie. De este modo, la firma de packaging, consigue mantener su política de comercio justo y de proximidad, reduciendo el impacto medioambiental. Gracias a esta importante inversión, SelfPackaging está comprometida en la reducción de los plazos de entrega a la mitad en los productos personalizados, además de mejorar la, ya de por si, alta calidad de los productos.

Haciendo memoria de lo que ha sido 2018, SelfPackaging quiere mantener año tras año un alto nivel de exigencia en cuanto a estándares de calidad autoimpuestos, bajo el lema “si no existe, lo creamos”.

Más información: SelfPackaging, nacida en 2010 de la mano de Josep María Garrofé y marca líder en el sector del packaging, siempre se ha caracterizado por destacar en aspectos como el diseño, la creatividad y la practicidad en el mundo del packaging, acercándolo tanto a profesionales como a particulares.

Vídeos

Diseña tu caja online en 5 minutos



