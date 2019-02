El mundo del videojuego se moviliza para concienciar sobre la pérdida auditiva Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 14:02 h (CET) Gamers, influencers y streamers se unen a una campaña que sensibiliza sobre la fragilidad de la audición. #Salvatusoídos es una iniciativa que busca promover hábitos saludables y prevenir problemas de oído 1.100 millones de jóvenes y adolescentes están en riesgo de padecer algún tipo de sordera, alerta la Organización Mundial de la Salud. La generación de millennials será, con 40 años, una generación más sorda. Eso apunta la OMS que considera quienes ahora rondan los 20 años, en un par de décadas oirán como lo hacen ahora aquellos que ya han cumplido 65. Es decir, mal. Porque uno de cada tres de esos mayores, en la actualidad, padece algún grado de hipoacusia, es decir, una incapacidad para percibir determinado volumen de decibelios. Siempre citando a las autoridades sanitarias, eso dificulta sus relaciones sociales, provoca aislamiento y deriva en otros problemas de salud, como depresión.

Y si más de 360 millones de personas en el mundo sufren una pérdida de audición incapacitante, la causa más evidente -citando de nuevo a la OMS- es clara: sobreexposición a ruidos, exceso de volumen, hábitos saludables poco cautos con un órgano tan frágil como el oído. Los decibelios exagerados tienen efectos irreversibles. Lo que la Organización Mundial de la Salud llama “ruido recreativo” tiene un impacto muy serio. Solo 15 minutos en un entorno con 100 db tendrán, según los expertos, una repercusión a medio plazo. Ocho horas diarias con un volumen de 85 dB, igualmente, tienen un impacto constatado.

Por eso, una serie de líderes de opinión en un entorno a priori tan bullicioso como el de los videojuegos se han movilizado con la campaña #Salvatusoídos: influencers como los Youtubers Revenant y Soki, jugadores profesionales de deportes electrónicos como Evangelion (del Valencia CF esports) o streamers como Elena Minervae y Jen Herranz quieren alertar de que una vez que se pierde la audición, no es recuperable.

“Medidas muy sencillas de prevención, como mantener un volumen razonable o usar buenos cascos garantizan que no padezcamos en un futuro problemas de oído”; asegura Elena Minervae, “nos parece importante recordar que son los gestos cotidianos los que condicionan nuestra salud”.

Hipoacusia (incapacidad de percibir determinados sonidos), hiperacusia (sensibilidad exarcerbada ante determinados estímulos sonoros), diploacusia (distorsiones) y acúfenos o tinnitus (un pitido constante) son los problemas más habituales derivados de excesos acústicos.

Para prevenirlos, la comunidad gamer recuerda las recomendaciones de la OMS: mantener bajo el volumen de sus aparatos de audio personales, utilizar tapones en entornos ultra ruidosos, utilizar cascos o auriculares que aíslen del ruido del entorno, limitar tiempo de exposición con breves descansos auditivos y vigilar los niveles seguros de exposición al ruido. Además de estar atentos a las señales de advertencia de pérdida de audición y hacerse revisiones auditivas periódicas.

Seguro que en un futuro un gesto tan fácil como someterse a una audiometría periódica, que no duele y dura 10 minutos, serán rutinas habituales en los españoles, apostilla el guitarrista de Sôber, Jorge Escobedo, creador de la campaña #SalvatusOídos: “mientras, este gesto de una comunidad tan cercana a la gente joven y con tanta capacidad de prescripción, nos parece importantísimo para educar en conductas saludables que preserven un órgano precioso, el oído”. La campaña, apadrinada por la marca de audífonos ReSound, cuenta con un microsite, Salvatusoídos, a través del cual cualquier persona que lo desee puede realizar online y de forma gratuita una audiometría desde su portátil. En este mismo site, se ha organizado un concurso de talentos que recibe maquetas musicales de personas con algún tipo de discapacidad.

El 27 de marzo una selección de los mejores candidatos deberá verse las caras delante de un jurado que debatirá quién será el ganador, que será premiado con la grabación de un single y un videoclip con el que impulsar su carrera musical, además de recibir un audífono ReSound de alta gama totalmente adaptado a sus necesidades. La final, abierta al público y presentada por Sergio Pazos, será también una gran fiesta donde celebrar y concienciar, y contará con la presencia de varios de los artistas que han apoyado la campaña. La entrada será libre hasta completar aforo.

