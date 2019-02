Schneider Electric colabora con Nozomi Networks para asegurar y proteger la infraestructura crítica Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 13:42 h (CET) Schneider Electric y Nozomi Networks han suscrito un acuerdo de partenariado que permite proporcionar a los clientes mejores funcionalidades de monitorización y detección de anomalía. Estas nuevas funcionalidades garantizan unas operaciones industriales más seguras y resistentes, en plena escalada de ciberamenazas Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha firmado un acuerdo de colaboración global con Nozomi Networks, líder en ciberseguridad industrial y visibilidad operacional. Schneider Electric colaborará con Nozomi para proporcionar a los clientes mejores funcionalidades de detección de anomalías, evaluación de la vulnerabilidad y otras soluciones y servicios de ciberseguridad, especialmente para empresas del sector industrial y de infraestructura crítica, ayudándolas a controlar, prevenir y mitigar los riesgos en sus operaciones y en sus negocios.

"La transformación que se está produciendo en toda la industria permite mejorar el rendimiento del negocio de nuestros clientes, pero también requiere ampliar la conectividad a lo largo de todas las operaciones. De esta manera, los clientes podrán extraer, contextualizar y aplicar datos más exhaustivos", asegura Nathalie Marcotte, vicepresidenta senior de Industry Services and Cibersegurity de Schneider Electric. "Sin embargo, ampliar la conectividad también implica aumentar los potenciales puntos de ataque para los cibercriminales. Por eso, ya no se puede aplicar la ciberseguridad a posteriori. Hay demasiado en riesgo, a nivel financiero y operacional. Sumando Nozomi Networks a nuestra familia de partners, ayudaremos aún más a los clientes a entender y a eliminar los riesgos y las amenazas de sus operaciones y activos, al mismo tiempo que reducimos el potencial impacto en su negocio".

Combinar servicios y soluciones líderes en ciberseguridad

Este partenariado permite a Schneider Electric responder a la demanda inmediata de servicios y soluciones eficientes de ciberseguridad operacional, en los sectores del petróleo y gas, automatización de edificios y otros sectores industriales. Schneider Electric ofrecerá las soluciones avanzadas de Nozomi Networks para el control industrial, la ciber resiliencia y la visibilidad operacional en tiempo real. Schneider Electric combinará sus soluciones EcoStruxure IIoT para la automatización de procesos y el control industrial con la plataforma SCADAguardian de Nozomi, que permitirá una visibilidad de las operaciones en tiempo real, incluyendo:

Soluciones avanzadas de ciberseguridad ICS : se facilitará una amplia visibilidad de la red y la ciberseguridad OT que necesitan los operadores de la industria, en una solución integral y altamente escalable. La solución SCADAguardian de Nozomi Networks proporciona a los clientes de Schneider Electric información precisa de sus activos, una detección de amenazas más avanzada y opciones flexibles de despliegue.

: se facilitará una amplia visibilidad de la red y la ciberseguridad OT que necesitan los operadores de la industria, en una solución integral y altamente escalable. La solución SCADAguardian de Nozomi Networks proporciona a los clientes de Schneider Electric información precisa de sus activos, una detección de amenazas más avanzada y opciones flexibles de despliegue. Consultores certificados por Nozomi Networks : los asesores de Schneider Electric seguirán formándose como ingenieros certificados por Nozomi Networks, para poder apoyar a los clientes durante toda la implementación de su ciberseguridad y proporcionando una amplia experiencia en la búsqueda de amenazas OT y en el análisis forense.

: los asesores de Schneider Electric seguirán formándose como ingenieros certificados por Nozomi Networks, para poder apoyar a los clientes durante toda la implementación de su ciberseguridad y proporcionando una amplia experiencia en la búsqueda de amenazas OT y en el análisis forense. SCADAguardian Live en instalaciones de Schneider Electric: los clientes de Schneider Electric pueden experimentar la visibilidad operacional en tiempo real de Nozomi Networks y las soluciones de ciberseguridad, a través de simulaciones de amenazas instaladas en las sedes de Schneider Electric de todo el mundo. EcoStruxure es la plataforma y arquitectura de Sistema habilitada para IoT, abierta e interoperable de Schneider Electric. EcoStruxure proporciona más valor en cuanto a seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad a los clientes. EcoStruxure aprovecha los avances en IoT, movilidad, sensores, cloud, analíticas y ciberseguridad para proporcionar innovación en todos los niveles, incluyendo Productos Conectados, Edge Control y Apps, Analíticas y Servicios. EcoStruxure ha sido implementado en más de 480.000 instalaciones, con el apoyo de más de 20.000 integradores de sistema y desarrolladores, y conecta más de 1,6 millones de activos a través de más de 40 servicios digitales.

"El SCADAguardian de Nozomi Networks es el producto más completo, escalable y maduro de su categoría, fruto de la experiencia en Inteligencia Artificial y Machine Learning, la innovación continua, y los años de experiencia en múltiples sectores, discerniendo las complejidades de las redes de sistema de control industrial", afirma Edgard Capdevielle, chief executive officer de Nozomi Networks. "Nuestra colaboración con Schneider Electric acelera nuestros esfuerzos conjuntos para proteger aún más toda la infraestructura, al mismo tiempo que ayuda a mejorar la seguridad, la eficiencia, la fiabilidad y la rentabilidad de las operaciones más críticas del mundo".

Esta alianza refuerza el compromiso de Schneider Electric con la profunda defensa de las organizaciones, para prevenir y minimizar los ciberataques, y crea una estrategia multicapa y multitecnológica para salvaguardar los sistemas más críticos.

"La empresa digital necesita un enfoque holístico de seguridad que no solo proteja, sino que también evalúe, gestione y monitorice continuamente los negocios y los sistemas operativos, que es lo que las soluciones de Nozomi Networks hacen de forma constante", asegura Marcotte. "La ciberseguridad no se puede abordar desde una sola empresa, segmento o región. Este es el motivo por el que queremos ser abiertos, transparentes y colaborativos a la hora de ayudar toda industria a prevenir y responder a los ciberataques. Tal y como demostramos con esta alianza, seguiremos colaborando con los líderes de la industria que cuenta con la mejor tecnología, la experiencia y las capacidades necesarias para asegurar y proteger a las personas, la producción y los beneficios de nuestros clientes'".

Más información sobre los servicios de ciberseguridad de Schneider Electric, en esta página.

Acerca de Nozomi Networks

Nozomi Networks es el líder en ciberseguridad industrial, proporcionando la mejor solución de visibilidad en tiempo real para gestionar los ciber riesgos y mejorar la resistencia de las operaciones industriales. Con una única solución, los clientes ganan ciberseguridad avanzada, una resistencia operacional mejorada y una fácil integración IT/OT. Innovando en el uso de la Inteligencia Artificial, la compañía ayuda a las instalaciones industriales más grandes del mundo a Ver y Asegurar™ sus redes de control industrial críticas. Hoy Nozomi Networks da apoyo a más de un cuarto de millón de dispositivos en sectores tales como infraestructuras críticas, energía, producción, minería, transporte y compañías eléctricas, haciendo posible abordar unos ciber riesgos en aumento para las redes operacionales (OT).

