Sólo 1 de cada 10 inversores millennials tiene como objetivo principal comprarse una casa Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 13:21 h (CET) Según un estudio de la fintech Micappital, la principal motivación de los jóvenes inversores es ahorrar para imprevistos y para poder asumir gastos destinados a su calidad de vida Sólo el 10% de los millennials que han dado el paso de convertirse en inversores tiene como objetivo principal ahorrar para comprar una vivienda. Así se desprende de un estudio realizado por Micappital, fintech española especializada en diseñar planes de ahorro e inversión a medida.

Según este estudio, basado en el comportamiento de 400 clientes, la principal motivación para el 70% de sus inversores millennials (que representan el 67% del total) ahorrar para posibles imprevistos y para poder asumir gastos destinados a mantener su calidad de vida, mientras que tan sólo un 10% se preocupa por comenzar a preparar su futura jubilación.

“La mentalidad de los españoles está cambiando, tal vez forzada por las circunstancias. La prioridad de los jóvenes ya no es comprarse una casa, bien por el elevado precio de la vivienda, bien por su bajo nivel de ingresos o bien porque es una generación con una gran movilidad geográfica. Nos vamos acercando a otras mentalidades más europeas en las que el alquiler es la opción más solicitada; eso sí, con la diferencia de que aquí los precios de los alquileres llegan a ser en algunas ciudades excesivamente elevados”, sostiene Miguel Camiña, cofundador de Micappital.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la contratación de hipotecas en 2017 sólo representó el 25% de las que se formalizaban hace diez años. En cuanto al perfil medio del solicitante, es el de una persona de 38 años con unos ingresos medios mensuales de 1.798 euros, fuera por tanto de la franja de edad catalogada como millennial (de 26 a 37 años), y también alejado en muchos casos de su nivel medio de ingresos.

Perfil del inversor millennial

Estudios recientes apuntan a que el 72% de los millennials consigue destinar cada mes una parte de sus ingresos al ahorro. No obstante, en muchos casos ese dinero se queda en cuentas corrientes o como mucho en planes de ahorro flexibles, pero no son tantos los que recurren a fondos de inversión para tratar de obtener la máxima rentabilidad de su esfuerzo ahorrador. Quienes lo hacen, buscan el asesoramiento de robo-advisors como Micappital, que les permiten disponer de una estrategia inteligente a un coste asequible.

“Nuestro perfil medio de cliente millennial tiene 37 años, un capital inferior a 5.000 euros que invierte a un plazo medio de tres años, con un nivel de riesgo más o menos agresivo que se va haciendo más moderado con la edad, y que tiene su dinero en bancos online como EVO, OpenBank o ING. En Micappital nos da igual el banco en el que estén, buscamos para ellos la mejor cartera de fondos a la que pueden optar sin salirse de él, diseñando para ellos una estrategia basada en fondos globales a medio-largo plazo, que es como se obtienen mejores rentabilidades”, explica Borja Nieto, cofundador de la compañía.

Para aquellos millennials que aún no han comenzado a invertir en fondos para hacer crecer sus ahorros, la fintech plantea estas tres recomendaciones:

"El mejor momento para empezar a invertir fue ayer, así que date prisa, pues mañana será hoy".

"No trates de predecir cómo se comportará la Bolsa: es la forma más rápida de cometer un error con tus ahorros".

"Si intentas construir tu casa sin ayuda de un arquitecto, se caerá. Para que tu patrimonio sea sólido busca el asesoramiento de un experto que te guíe".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cronoprogramación: La Sastrería del Tiempo El 90% de los españoles ha cambiado la decoración de casa en el último año, según Hogarmanía Alea lanza alisado de peluquería para hacerse en casa Koperus celebrará el próximo 26 de Abril unas jornadas compliance para empresas Juan Antonio Álvaro de la Parra (FJD): "El paciente es el principio, fin y centro de nuestra actividad"