Cuzco IV expone las nuevas formas de trabajar de los Junnals

jueves, 14 de febrero de 2019, 16:42 h (CET) Son los Junior Professionals: trabajadores de la generación del milenio, que será el grupo más importante entre la población activa a partir del año 2025. Son los líderes del futuro, nacidos entre los años 80 y los 90, y actualmente ya forman parte de los equipos de trabajo, en los que conviven con otras generaciones. Edificio Cuzco IV descubre cuatro cosas que busca y que espera esta generación de un trabajo Se está viviendo un momento en donde los Junnals (Junior Professionals de la generación millennial) están dispuestos a revolucionar la forma de entender la empresa y el trabajo. Sobre todo porque piensan que las empresas deberían tener más en cuenta los intereses de sus stakeholders en vez de centrarse únicamente en los resultados financieros, y sin embargo su experiencia es justamente la contraria, lo que está generando en esta joven generación una falta de lealtad hacia sus organizaciones. Pero, ¿qué buscan y esperan exactamente los Junnals de un trabajo? Edificio Cuzco IV da las claves de estos trabajadores que cada vez son más numerosos en sus oficinas del madrileño paseo de la Castellana.

Ellos prefieren los espacios flexibles: el trabajo en equipo es vital en la nueva forma de entender la empresa según los millennials. Están emergiendo el desk-sharing y el hot-desk, principalmente entre los más jóvenes, quienes demandan espacios que se adapten a sus necesidades y a su nueva forma de trabajar, y no al revés. El espacio flexible ayuda a retener y atraer el talento, además de ofrecer a los profesionales un servicio que se adapta mucho mejor a lo que buscan. Según un estudio de la consultora inmobiliaria JLL**, en los últimos cinco años, el sector de los espacios de trabajo flexibles ha crecido a un ritmo del 200%. Estos espacios favorecen el networking y la creación de sinergias entre empresas de distinta índole. En este sentido, Edificio Cuzco IV pone a disposición de todas las empresas con sede en el inmueble todo tipo de espacios flexibles con el fin de llevar a su máxima expresión este concepto de trabajo colaborativo.

Prima el salario emocional: Los millennials quieren trabajar en empresas que les ofrezcan beneficios más allá de la retribución económica como flexibilidad de horarios, teletrabajo, desarrollo de carrera profesional o que puedan elegir las plataformas o tecnologías que más se adapten a su forma de trabajar. Revolucionar la productividad dando al empleado la libertad de trabajar como mejor le convenga contribuye a su felicidad y puede ayudar mucho a que una empresa saque el máximo partido a sus equipos. Además, dar a los empleados esta flexibilidad demuestra que se les valora y se confía en ellos, motivándoles para que den lo mejor de sí mismos.

Según el estudio de ManPowerGroup Las carreras profesionales de los Millennials: Horizonte 2020 * en el que han participado 19.000 millennials de 25 países, en torno al 85-90% ve prioritario tener un trabajo que tenga flexibilidad y que le permita tener tiempo de ocio. En este sentido, Edificio Cuzco IV tiene muy en cuenta la necesidad de esos momentos de desconexión de los Junnals y ha puesto en marcha su ciclo de conferencias ‘Lunch & Learn’, con charlas y conferencias punteras dirigidas a cuidar el talento de los trabajadores del edificio.

Le dan importancia al bienestar físico y mental: las cafeterías con una oferta saludable y los espacios de ocio y de descanso están haciéndose hueco en las organizaciones para permitir la comunicación de los trabajadores y romper así las barreras que existen entre departamentos. Las grandes empresas de Silicon Valley creen que ésta es la clave del éxito y la motivación, y una manera de retener talento. En ese sentido, Edificio Cuzco IV cuenta con una carta de temporada ad hoc en su restaurante Do Eat con muchas propuestas saludables que favorecen el aumento de la productividad, además de zonas de relajación para practicar yoga o mindfulness, ambientes para practicar deportes como pilates o hipopresivos; servicios de belleza y fisioterapia, o zonas de lactancia. En definitiva, instalaciones que contribuyen a tener empleados más felices y sanos.

Quieren aprovechar las tecnologías 4.0: Los Millennials están ganando cada vez más peso en el mundo empresarial. Ellos son nativos digitales, saben sacar el mejor partido a todo lo que hoy en día ofrece la tecnología, y son conscientes del rápido avance tecnológico que ha derivado en la Cuarta Revolución Industrial y de cómo estas nuevas capacidades están cambiando el modelo de trabajo actual. Por eso, el 43% del total de los millennials encuestados por Deloitte en 2018* creen que sus directivos y organizaciones deberían formarles para garantizarles el desarrollo de las habilidades necesarias para la revolución que se avecina.

* Encuesta a la generación millennial 2018 de Deloitte.

** Las carreras profesionales de los Millennials: Horizonte 2020, ManPowerGroup.

