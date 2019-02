Skitude, tecnología para disfrutar de la nieve Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 16:45 h (CET) Las Apps de Skitude se han convertido en la mejor opción de los amantes de los deportes de nieve, gracias a una gama de servicios que mejoran la experiencia de los esquiadores. La red de Apps basa su tecnología en la obtención y procesado de datos en tiempo real y el tratamiento de datos GPS, entre otros Skitude, la red de aplicaciones móviles destinada a la comunidad de deportistas y amantes de las actividades de nieve y montaña, con más de un millón de descargas, permite a sus usuarios monitorizar y compartir sus experiencias en pistas. A través de la obtención y tratamiento de datos GPS, las Apps permiten a los usuarios obtener y compartir sus estadísticas de la actividad realizada en pistas y participar en competiciones con los miembros de la comunidad.

Para la temporada de esquí, los usuarios de las Apps Skitude cuentan con una serie de utilidades, como consultar el estado de las estaciones, mapas en 3D, cronometraje de la actividad o estadísticas, que mejorarán su experiencia antes, durante y después de sus días de esquí.

Antes de ir a esquiar

Consulta de servicios de información sobre el estado de las estaciones de esquí en tiempo real : partes de nieve, instalaciones abiertas, webcams, etc. Muy útil para saber en qué condiciones están las estaciones y escoger la mejor opción.

: partes de nieve, instalaciones abiertas, webcams, etc. Muy útil para saber en qué condiciones están las estaciones y escoger la mejor opción. Mapas 3D de 2.500 estaciones de todo el mundo. Con Skitude Premium se pueden descubrir todos los secretos de las estaciones navegando a través de los mapas tridimensionales interactivos.

de 2.500 estaciones de todo el mundo. Con Skitude Premium se pueden descubrir todos los secretos de las estaciones navegando a través de los mapas tridimensionales interactivos. Consulta meteorológica conectada a servicios que, a través de modelos numéricos y observaciones, generan una previsión a 4 o 5 días vista para poder elegir mejor el momento para esquiar.

conectada a servicios que, a través de modelos numéricos y observaciones, generan una previsión a 4 o 5 días vista para poder elegir mejor el momento para esquiar. Comprar, recargar o reservar los servicios que se van a requerir de forma digital: forfait, contratación seguros, reserva hoteles, alquiler de material, etc.

los servicios que se van a requerir de forma digital: forfait, contratación seguros, reserva hoteles, alquiler de material, etc. Notificaciones con información de interés para no perder nada relevante. Avisos de nevadas, promociones, eventos, incidencias, etc. Durante la jornada de esquí

Navegador y mapas interactivos . Imposible perderse gracias a la geolocalización y los navegadores disponibles en alguna de las Apps. Con los mapas interactivos el usuario sabrá siempre dónde está y cuál es el mejor recorrido para llegar a donde quiera.

. Imposible perderse gracias a la geolocalización y los navegadores disponibles en alguna de las Apps. Con los mapas interactivos el usuario sabrá siempre dónde está y cuál es el mejor recorrido para llegar a donde quiera. Tracker . Cronometraje de la actividad para recibir datos en vivo de lo esquiado a través del GPS del móvil.

. Cronometraje de la actividad para recibir datos en vivo de lo esquiado a través del GPS del móvil. Cronometraje con Apple Watch. Con Skitude Premium las Apps se sincronizan con Apple Watch, de esa forma, el uso del Tracker es más accesible y cómodo y, además, permite ahorrar batería del móvil. Después del día de esquí

Análisis de la actividad , gracias a las estadísticas detalladas de los descensos: distancia, desnivel descendido, velocidad media, tiempo, etc. Además, con la subscripción de Skitude Premium se pueden obtener estadísticas todavía más detalladas con el desglose de cada descenso y un análisis de las pistas categorizadas por nivel (negras, rojas, azules y verdes). Además, con el mapa de calor de velocidad se puede saber la velocidad en cada punto del recorrido.

, gracias a las estadísticas detalladas de los descensos: distancia, desnivel descendido, velocidad media, tiempo, etc. Además, con la subscripción de Skitude Premium se pueden obtener estadísticas todavía más detalladas con el desglose de cada descenso y un análisis de las pistas categorizadas por nivel (negras, rojas, azules y verdes). Además, con el mapa de calor de velocidad se puede saber la velocidad en cada punto del recorrido. Revivir los días de esquí . Con Skitude Premium se pueden ver los descensos registrados en un entorno virtual 3D para saber exactamente por dónde se ha pasado, con la posibilidad de compartir la experiencia con la comunidad.

. Con Skitude Premium se pueden ver los descensos registrados en un entorno virtual 3D para saber exactamente por dónde se ha pasado, con la posibilidad de compartir la experiencia con la comunidad. Comunidad . Con Skitude se puede compartir la actividad con la comunidad Skitude y en redes sociales, y también competir con otros usuarios en los distintos rankings disponibles: por estación, por temporada, por actividad, etc.

. Con Skitude se puede compartir la actividad con la comunidad Skitude y en redes sociales, y también competir con otros usuarios en los distintos rankings disponibles: por estación, por temporada, por actividad, etc. Desafíos . Son competiciones virtuales que permiten ganar premios a través de la actividad registrada. Cuenta con seguimiento en vivo de las clasificaciones.

. Son competiciones virtuales que permiten ganar premios a través de la actividad registrada. Cuenta con seguimiento en vivo de las clasificaciones. Geofotos. Todas las fotos están geo localizadas; el usuario podrá ver siempre sus rincones o momentos favoritos y recordar su ubicación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.