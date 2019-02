7 ventajas de alquilar oficinas en los centros de negocios en Madrid según Melior Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 16:22 h (CET) La expansión de un negocio es siempre una buena noticia. Pero esta expansión conlleva cambios y posiblemente la búsqueda de una nueva oficina o local donde desarrollar la actividad Por tanto, ¿Qué es mejor si se habla de Madrid? Mudarse a un centro de negocios en Madrid o alquilar una oficina exclusiva donde desarrollar la actividad.

Aquí, una serie de ventajas del alquiler de oficinas en centros de negocios en Madrid:

Los gastos reducidos

El alquiler en un centro de negocios de Madrid pueden reducir la factura de localización en un 80%, esto quiere decir que si se alcanzan unos gastos medios de 15.000€ en una oficina independiente, en un business center en Madrid estos gastos pueden reducirse a 3.000€ incluyendo todos los servicios incluidos (salas de reuniones, limpieza, internet, últimas tecnologías, reparaciones, etc...)

La flexibilidad

Los contratos individuales para un arrendamiento de un local propio suelen tener un componente menos flexible que los que se realizan en el alquiler de oficinas en Madrid en centros de negocios.

En dichos centros de negocios, la permanencia como el espacio suelen ser flexibles y pueden crecer o decrecer fácilmente según las necesidades de la empresa.

La inmediatez

Los business centers en Madrid están disponibles desde el momento que se necesita. Los contratos en estos casos se realizan y se firman de una forma más ágil y sencilla. Y además no hay necesidad de modificar el espacio de trabajo, estos ya disponen de todo lo necesario y de la tecnología necesaria para trabajar desde el primer momento.

La ubicación

La localización de los centros de trabajo suele ser ideal. O bien se encuentran en pleno centro o en zonas de fácil acceso y de interés económico.

Imagen

Otro hecho a destacar es que los edificios donde se sitúan estos business centers suelen tener buena presencia, lo que ayuda a ofrecer una buena imagen corporativa.

Los contactos

En dichas oficinas de los centros de negocios hay más profesionales trabajando, lo que quiere decir que es mucho más sencillo hacer networking y que todos puedan sacar beneficios de trabajar conjuntamente si se ve una oportunidad puntual.

Más ventajas

Dichos centros tienen a su vez otras ventajas, desde la domicialización de sociedades en Madrid al alquiler de una oficina virtual en la capital.

Con todo lo descrito, la opción del alquiler de un despacho u oficina en un centro de negocios se presenta como una buena idea.

