Clínica Lucq: el drenaje linfático manual de los fisioterapeutas

jueves, 14 de febrero de 2019, 16:25 h (CET) La clínica de angiología y cirugía vascular sevillana, Clínica Lucq, defiende que el drenaje linfático manual debe ser realizado por fisioterapeutas El drenaje linfático es una técnica de terapia manual que se aplica por parte del fisioterapeuta con el fin de activar la circulación linfática. La linfa, el líquido que recorre el sistema linfático, es la encargada de recoger todos los deshechos de las células para que sean eliminados del organismo. Pero, en ocasiones, se produce un estancamiento de este líquido formándose edemas e hinchazón de las piernas.

“La acumulación de líquidos en las piernas puede afectar también de manera negativa al sistema circulatorio sanguíneo, especialmente en las piernas, ya que es donde más frecuentemente se pueden encontrar problemas de edemas y de varices a un tiempo”, explican desde Lucq.

La acumulación de líquidos puede ejercer presión sobre las venas dificultando todavía más la circulación de retorno. Además, tanto la acumulación de linfa como las varices producen pesadez y dolor, por lo que ambas sensaciones se verán intensificadas.

Drenaje linfático manual: un fisioterapeuta es la persona adecuada

Los drenajes linfáticos están pensados para conseguir restablecer la circulación en el sistema linfático aliviando así las molestias en cualquier parte del cuerpo, también en las piernas. Si no se tienen problemas graves y se trata de una acumulación de líquidos ocasional, el masaje linfático por parte de un masajista en un centro de estética podría ofrecer buenos resultados.

Sin embargo, cuando se sufre de varices en las piernas estas no deben de ser masajeadas por nadie que no tenga suficientes conocimientos sobre cómo aplicar las técnicas de drenaje linfático sin dañar las venas afectadas. “Estos conocimientos los tiene un fisioterapeuta, nunca un técnico de estética”.

Hay que tener en cuenta que un masaje mal aplicado puede tener repercusiones negativas para las varices. Incluso durante mucho tiempo hubo un fuerte debate sobre la conveniencia o no de efectuar drenajes linfáticos en personas con varices, aunque finalmente ha quedado demostrado que bien aplicados, estos masajes son beneficiosos.

Por eso, en casos en los que el paciente padece de varices o tiene algún problema de salud a mayores que una retención de líquidos, es un fisioterapeuta el profesional adecuado para efectuar esta técnica y asegurarse de obtener así los mejores resultados.

El equipo vascular de Clínica Lucq trabaja en coordinación con los fisioterapeutas del centro para atender a los pacientes con problemas en la circulación linfática. Entre los cuales, el drenaje linfático manual es uno de los tratamientos para solventar esta patología. “Nuestros fisioterapeutas están especializados en la realización de esta técnica, lo que nos permite ofrecer unos resultados satisfactorios”, comentan.

Los interesados pueden contactar con el centro pueden hacerlo llamando al 954 22 35 36 o escribiendo a info@clinicalucq.es.

