Según Hexagone, 4 de cada 10 profesionales optan por estudiar un tercer idioma antes que un postgrado Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 16:00 h (CET) España es el país que más profesionales con 3 idiomas necesita contratar de la Unión Europea. Esto se debe en primer lugar al bajo nivel de idiomas que tienen las empresas españolas y por otro al potencial exportador de los negocios nacionales Según datos de Hexagone publicados en el II Informe Anual del idioma en la empresa española, el nivel de inglés ha experimentado un aumento del 70% en los nuevos perfiles profesionales. Los jóvenes entran en la empresa con más nivel de inglés que las generaciones pasadas. Esto se debe a que cada vez apuestan más por su formación en idiomas frente a otra formación de postgrado.

Que los idiomas abren puertas profesionales siempre se ha sabido. Desde las escuelas se hace hincapié en la formación en inglés desde pequeños. Sin embargo, esta tendencia ha ido evolucionando hasta el punto de que hoy en día, un 40% de los jóvenes que acaban su formación universitaria prefieren apostar por aprender un tercer idioma antes que por un postgrado.

Gaëlle Schaefer directora de Hexagone explica, “El hecho de que las empresas españolas tengan una media tan baja de idiomas convierte a los perfiles profesionales con más de 2 idiomas en auténticas joyas para las compañías. No es algo habitual encontrar un profesional que sepa algún idioma más que el inglés. Los pocos existentes son muy atractivos y están muy cotizados para cualquier tipo de puesto que requiera comunicación con clientes o incluso oportunidades de negocio empresarial”.

Una de las principales dudas a las que se enfrenta un profesional cuando ha concluido su formación es si dedicar tiempo a más formación o a un nuevo idioma. De hecho aprender un nuevo idioma es más complicado que terminar un nuevo ciclo de formación.

“Aprender un idioma requiere de tiempo y de dinero ya que conlleva muchas horas de estudio pero también muchas horas de practica, realización de viajes para conocer la cultura, para vivir una inmersión etc. Es más complejo que realizar un postgrado sin duda”, explica Gaëlle Schaefer quien añade, “Sin embargo los beneficios de conocer 3 o 4 idiomas serán probablemente mayores que los de tener un postgrado”.

Los profesionales dedicados a desarrollo de negocios, turismo, retail y marketing son los que más están apostando por el tercer idioma. Cada vez más jóvenes prefieren dedicar el tiempo a perfeccionar su nivel de idiomas antes que comenzar un nuevo master o postgrado. Confían más en el valor idiomático.

La formación en idiomas es una tendencia al alza no sólo por la necesidad dentro de las empresas. Los jóvenes de este siglo son más conscientes de la importancia de aprender idiomas, tienen más facilidades para formarse, utilizan más herramientas y además cuentan con un acceso a otros idiomas que nunca antes se ha tenido. Todo ello favorece que el nivel de idiomas en España haya mejorado en los últimos 10 años. Cada vez se apuesta más por los idiomas.

Acerca de Hexagone

Hexagone es una consultora de formación de idiomas especializada en cursos a empresas con 15 años de experiencia en el mundo empresarial formando a grandes multinacionales, empresas y PYMES por todo el país.

Además de impartir cursos de inglés, ofrece otros cursos como el Francés, Alemán, Portugués, Chino, Japonés etc.

Entre sus servicios, aunque destaca la formación de idiomas para empresas también ofrecen todo un abanico de soluciones relacionadas con los idiomas: Traducción, interpretación, pruebas de nivel, auditoría de idiomas, cursos en el extranjero, elearning etc.

