DocPath lanza la nueva versión V6 de su software documental

jueves, 14 de febrero de 2019, 15:38 h (CET) Repleta de nuevas características, la versión V6 de DocPath es un software documental robusto y versátil que no solamente reúne todo lo mejor de las versiones anteriores, sino que, además, ofrece total compatibilidad y continuidad DocPath ha anunciado hoy el lanzamiento oficial de la nueva versión de su software de tecnología documental, que se producirá a nivel internacional.

DocPath, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de software documental, anuncia el lanzamiento de la versión V6 de sus soluciones de software documental. Resultado de los veinticinco años de experiencia de DocPath, activa en el mercado documental desde el año 1993, esta nueva versión combina lo mejor de las versiones Classic y Areca del software de DocPath, con el fin de garantizar a sus Clientes la continuidad del software adquirido, así como la compatibilidad con versiones anteriores.

Cada nueva versión desarrollada de sus soluciones de software documental, DocPath extiende en varios aspectos los límites de la facilidad de uso, el rendimiento y las formas de pensar en lo referente a los procesos documentales actuales. Con la creciente necesidad por parte de las grandes empresas y pymes de un software documental de Document Output Management y Customer Communications Management versátil, potente y de integración ágil, la empresa ha decidido ir un paso más allá e introducir nuevos conceptos y características a través de una nueva versión que ofrece una experiencia de usuario aún mejor.

Los últimos avances implementados en la V6 de DocPath están enfocados en primer lugar a proteger la inversión ya hecha por sus Clientes, al ofrecer total compatibilidad con los recursos de versiones anteriores de DocPath, como la versión Classic. Es decir, el Cliente no necesitará adaptar ninguna plantilla ya diseñada para generar sus documentos, sacar todo el rendimiento al software adquirido y beneficiarse de las múltiples ventajas de la V6.

Otro aspecto en el que DocPath ha centrado sus esfuerzos es en la continuidad de su software. La versión V6 está basada en tecnologías punteras – Microsoft .NET para los entornos visuales y Java para los procesos de producción. Por tanto, se trata de una versión multiplataforma que destaca ante todo por sus interfaces modernas y fáciles de usar.

De hecho, la facilidad de uso de su software es una característica clave de la V6. En línea con las últimas tendencias y dispositivos tecnológicos del mercado, la nueva versión pone a disposición de los usuarios herramientas de diseño y gestión intuitivas y mejoradas con un componente visual, que garantizan la facilidad de uso de las soluciones. La eliminación de la programación en los formularios es un claro ejemplo de este avance, ya que el usuario aplicará esas definiciones de manera gráfica.

En palabras de Julio Olivares, presidente y fundador de DocPath: “Con la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de 25 inmersos en el campo del software para documentos, DocPath puede ofrecer en la nueva V6 una sensible mejora en prestaciones y facilidad de su software principal. Creemos que los antiguos y nuevos clientes dispondrán de una herramienta moderna, de alto rendimiento, con gran facilidad de uso y que les abrirá las puertas del futuro.”

Esta primera release de la versión V6 de DocPath está enfocada a responder a las necesidades más comunes expresadas por sus Clientes. Sin embargo, DocPath ha anunciado ya la ampliación de esta versión, a lo largo de 2018, con funcionalidades que aseguren que todo tipo de organizaciones pueda beneficiarse de las nuevas posibilidades en tecnología documental.

Para más información: se puede ver el vídeo de DocPath V6 aquí.

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite implementar procesos avanzados de Customer Communications Management, Document Output Management y optimización de los procesos de impresión. Fundada en 1993, tiene su sede central en Madrid, cuenta con dos centros de desarrollo y está presente con sus soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes internacionales figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I&D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visitar: www.docpath.com

Nota Legal: DocPath y el logo de DocPath son marcas registradas de DocPath Document Solutions. Todos los derechos reservados. Otras marcas mencionadas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares.

