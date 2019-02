Actividades para el Día de Andalucía en Sevilla: Cyclotour se viste de verde y blanco Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 15:13 h (CET) La empresa sevillana de alquiler de vehículos para turismo, tiene el plan perfecto para celebrar el Día de Andalucía en la capital andaluza El próximo 28 de febrero se celebrará el Día de Andalucía, en conmemoración al referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980, que dio autonomía plena a la comunidad andaluza.

Pero no siempre se habló de 28 de febrero. Antes de la celebración de dicho referéndum, el día se identificaba con el 4 de diciembre, debido a las grandes manifestaciones autonomistas en 1977.

“En Cyclotour nos sentimos muy orgullosos de tener origen andaluz”, comenta la empresa que comenzó su andadura en el año 1998, con la vocación de transmitir un concepto distinto de disfrutar del ocio y el turismo. Por eso, como no podía ser de otra forma, su primera parada permanente se inauguró en la ciudad de Sevilla.

Confiesan ser conscientes de que, a veces, se pierden hablando de la que es también hogar de su sede. Sevilla siempre enamora, ya lo pensó Antonio Gala. En el mes de febrero, además, suele regalar paisajes invernales por la mañana y otros más primaverales por la tarde. Esto hace que sea un buen momento para disfrutarla.

Se sea de los afortunados que hacen puente o no, el 28 de febrero será un jueves festivo; no hay excusas para tener una cita con la capital de Andalucía. Bajo estas líneas, desde Cyclotour proponen un plan original, familiar y divertido.

Actividades para el Día de Andalucía en Sevilla con Cyclotour

Entre todos los lugares de Sevilla, hay uno que gusta especialmente. El Parque María Luisa esconde verdaderas joyas culturales e imprescindibles de la ciudad: el Palacio de San Telmo, el Casino de la Exposición, la Plaza de España, el Parque de María Luisa, el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Arqueológico Provincial.

“Alquila uno de nuestros ciclos y celebra el Día de Andalucía en compañía de los tuyos, en el parque más famoso de Sevilla. ¿Te vienes?”.

CicloSport

Capacidad: 2 personas

30 min: 10,00 €

1 hora: 20,00 €

CicloBus

Capacidad: 4 personas

30 min: 14,00 €

1 hora: 28,00 €

BigBus

Capacidad: 6 personas

30 min: 24,00 €

1 hora: 48,00 €

Infantiles

Disponible en Plaza de América

30 min: 6,00 €

1 hora: 12,00 €

En caso de estar interesados en contactar con ellos, sugieren hacerlo a través del 954 689 666.

