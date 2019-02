SeeDCash es la aplicación que permite a startups, pequeñas empresas y autónomos gestionar su liquidez Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 11:33 h (CET) Es la primera app en el mercado español para que las pequeñas empresas tengan cada día sus indicadores de liquidez presente y futura en tiempo real La falta de liquidez es una de las principales razones de fracaso de las startups. Por eso, dos emprendedoras españolas decidieron crear SeeDCash. “Hemos creado una aplicación para smartphone -tenemos previsto desarrollarla también para ordenador- muy sencilla e intuitiva, para que cualquiera la pueda utilizar, no hacen falta conocimientos financieros, ni tecnológicos” explica Teresa Núñez, CEO de SeeDCash.

“Gestionar bien la liquidez significa tener un plan de tesorería y unas previsiones a corto y medio plazo para poder ver los problemas a tiempo y tomar las buenas decisiones. Es fundamental, insiste Teresa Núñez, tener cierto conocimiento de lo que se espera que vaya a pasar en tu negocio, para que, con esa visión que se tiene del futuro, puedas reaccionar en el mismo momento en el que las cosas no estén funcionando correctamente en tu negocio. Porque las empresas mueren por la caja, no por la cuenta de resultados”.

Saber con un solo vistazo a la pantalla del móvil cuál es la capacidad financiera, si se puede realizar una inversión, si se va a tener que financiar el circulante o cuales son los clientes que faltan por pagar. Este es el objetivo de SeeDCash que quiere ayudar a los autónomos y emprendedores a controlar su efectivo mediante la aplicación móvil en la que se han adaptado las herramientas que utilizan las grandes empresas para gestionar su tesorería a la pequeña empresa.

SeeDCash es un seguro de vida para las pequeñas empresas porque combina la visión del cash de la empresa en el corto y largo plazo con la gestión dinámica de la posición diaria actualizándose cada día de forma automática las previsiones de cobros y pagos con los movimientos de las cuentas bancarias.

La aplicación, que no requiere apenas configuración, avisa en caso de problemas para controlar posibles descubiertos y reducir los gastos financieros. ¿No es importante en toda empresa controlar cada euro y evitar tensiones de tesorería?

Actualmente, la aplicación no tiene coste pues “salimos al mercado el mes pasado y queremos que nuestros futuros usuarios confíen en nosotros, dice Teresa, pero a partir del mes de marzo del 2019 tendremos versiones más completas para que cualquier empresa o autónomo se pueda suscribir. SeeDCash te permite con 5 minutos al día tener un control total de tu tesorería sin desviar el foco de tu día a día” concluye Teresa Núñez.

Se puede ver en su web www.seedcash.es y en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=1K3Rkm1Hje4 cómo ayudan a startups, pequeñas empresas y autónomos.

