Software de gestión y facturación en la nube: una tendencia al alza entre empresas y autónomos Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 11:14 h (CET) Cada vez son más los autónomos y empresas que se decantan por utilizar programas de gestión y facturación en la nube. Se trata de una tendencia claramente al alza, cada vez más implantada y con grandes perspectivas de futuro. ¿A qué se debe este éxito? ¿Qué ventajas ofrece? Y las desventajas, ¿existen? Por supuesto, el cloud software posee (como todo sistema) sus pros y sus contras. En Cloud Gestion, creadores de aplicaciones en la nube, lo tienen claro: las ventajas superan a los inconvenientes La tendencia se consolida en España: cada vez más empresas, autónomos y emprendedores se decantan por gestionar sus negocios con programas en la nube. ¿A qué se debe la implantación cada vez mayor de este tipo de software? Debe ofrecer ventajas significativas para que sectores económicos muy diversos estén cambiando sus programas informáticos, con el trabajo que conlleva, a nuevas tecnologías cloud.

De forma muy resumida, un software de gestión en la nube es una aplicación informática ubicada en un servidor remoto, no en PC o dispositivo concreto. Esto hace que posea unas características y ventajas destacadas, como por ejemplo:

Movilidad. Se accede a la información desde cualquier dispositivo con Internet.

Independencia. El programa de gestión ya no está en un PC, se deja de estar atado a un dispositivo concreto.

Copias de seguridad. El propio sistema suele encargarse de generar copias automáticas, liberando al usuario de esta tarea.

Tecnología actualizada. Casi todos las empresas de desarrollo cloud mantienen una actualización constante de sus productos.

Trabajo en equipo sincronizado. Los datos se almacenan en un único lugar, estando siempre actualizados y accesibles.

Seguridad. Ha quedado obsoleta la vieja idea de que los datos estaban más seguros en un PC; los servidores cloud están mucho más protegidos que el ordenador.

Estas ventajas inherentes a su naturaleza cloud hacen que cada vez más empresas decidan dar el salto a un nuevo sistema, aprovechando las capacidades tecnológicas que Internet pone a disposición. Por ejemplo, los operarios de una empresa de reparaciones crear sus partes de trabajo llevan sus tablets e introducen sus partes de trabajo; en la oficina pueden ver y operar con esos datos a tiempo real. Este simple ejemplo pone de manifiesto un paso cualitativo enorme respecto a antiguos sistemas offline.

Si se habla de números, el salto cuantitativo en esta transformación tecnológica puede apreciarse en el estudio de la consultora Quint Wellington Redwood, especializada en el tema cloud en España, que afirma que ''El gasto en la nube de las cien primeras empresas pasará de 280 a 1.600 millones entre 2017 y 2020'', una auténtica revolución en cuanto a la utilización de servicios en la nube en nuestro país. Aunque este estudio se refiere a grandes empresas, lo cierto es que la tendencia ya alcanza a emprendedores, PYMEs e incluso autónomos; al fin y al cabo, todos necesitan mejorar sus procesos e incrementar su productividad (y sus cuentas de resultados).

En línea con esta idea expansiva, desde Cloud Gestion -empresa de desarrollo de aplicaciones en la nube desde hace más de una década- coinciden en señalar el auge del sector y las excelentes expectativas planteadas al respecto. Como veteranos en el mundo del cloud software, en Cloud Gestion han conocido diferentes fases en la evolución de este tipo de programas. Desde los tiempos en que la expresión “en la nube” inspiraba desconfianza (normalmente por desconocimiento) hasta los tiempos actuales, donde ya muchas empresas demandan abiertamente servicios online para la gestión de sus negocios, que les permitan interconectar datos y conocimiento en aras de una mayor eficiencia y productividad.

Es en este momento cuando empresas con experiencia y trayectoria contrastada, como Cloud Gestion, están ofreciendo a sus clientes soluciones en la nube, adaptadas a todo tipo de sectores (empresas de servicios, comercio, empresas instaladoras y mantenedoras, automoción, alimentación etc.) y funciones: facturación, gestión, contabilidad, almacenaje y control de stock, SAT (Servicio de Asistencia Técnica), ERP, CRM, etc. Destacan desde esta empresa que ''el tipo de cliente que nos solicita información se ha ampliado mucho en los últimos tiempos, y las peticiones llegan desde cada vez más sectores. También ha aumentado el número de autónomos, o empresas con pocos empleados, que muestran interés. Es lógico, ellos también desean ser productivos y tener mejores resultados''.

Desde Cloud Gestion señalan que cuando una empresa adquiere su aplicación no solo se obtiene un software de gestión avanzado y útil, sino que más bien se sube a un tren en marcha al futuro, a una dinámica de mejora constante de la gestión del tiempo y la productividad para su negocio. La innovación y el desarrollo constante son factores clave para mantenerse en un campo tan expansivo, pero también competitivo, como el del software en la nube.

Lo que parece seguro de cara al futuro es que la implantación de las tecnologías cloud seguirá su ciclo expansivo, a medida que más empresas se decanten por este tipo de aplicaciones. Parece que los tiempos de tener un programa de gestión en un ordenador (o en red local) van dejando espacio para las aplicaciones cloud.

Más información en www.cloudgestion.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.