Juan Gaidó

El 23 de enero en plena plaza pública este joven ingeniero de 35 años se auto-nombró como el único mandatario legal de Venezuela, el cuál fue inmediatamente apoyado por EEUU, Canadá y 11 de los 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe.

Hasta Enero él era un virtual desconocido. A pesar que nunca ha competido en ninguna elección nacional, él se ha otorgado tal posición en virtud a que en el 2019 a él le tocó a su partido Voluntad Popular la presidencia anual rotatoria de la Asamblea Nacional.

En las elecciones del 2015 por primera vez el chavismo perdió la mayoría absoluta de dicha asamblea. Entonces una coalición de unos 35 partidos llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo el primer lugar con el 45% de los votos emitidos, lo cual se tradujo en un 56% de las bancas. No obstante, el gobierno y la corte impugnaron la instalación de ésta.

La MUD decidió que cada año la presidencia de tal asamblea debía pasar a un partido diferente. En el 2016 este puesto le correspondió a AD, en el 2017 a PJ, en el 2018 a UNT y en el 2019 a VP. Como el líder de este último partido, Leopoldo López, está preso en su casa dicho cargo fue a parar por designio suyo a Guaidó.

La MUD se ha ido fragmentando al punto que 23 de sus 35 partidos integrantes originales se han retirado, incluyendo su mayor partido (AD, el cual fue uno de los dos partidos que se alternó en el poder desde 1958 a 1998). Antiguos miembros de la MUD participaron en las elecciones presidenciales del 2018 que ganó Maduro con el 68% de los votos emitidos y AD participó en las elecciones locales de ese mismo año donde la mayor parte de los gobiernos locales fueron ganados por el oficialismo.

AD, a pesar de haber participado en los últimos comicios, detenta la actual vicepresidencia de la Asamblea Nacional cuyo presidente se ha autoproclamado como Presidente.

Si una Asamblea Nacional decide erigirse como el único poder y desplazar al ejecutivo debiera haber hecho esto desde sus inicios y en una cita plenaria. Empero, lo que hay ahora es que al cuarto año de existencia de ésta es que recién se hace ello, en plena calle y sin que se haya dado un previo debate con los asambleístas del gobierno o de otros partidos. Los resultados que tuvo la MUD para dicha asamblea se dieron en Diciembre 2015, hace más de 3 años, cuando la correlación de fuerzas era distinta y de esta alianza aún no se habían salido 2/3 de sus partidos integrantes. VP es la cuarta fuerza en número dentro de la MUD y la única razón por la cual Guaidó ha llegado a la presidencia de dicha asamblea es por rotación anual de dicho cargo entre los componentes del bloque mayoritario. A él no le ha elegido Venezuela.

La decisión de que Guaidó se titule como presidente no ha sido ni siquiera tomada en Venezuela, sino en Washington. Si Trump no hubiera estado azuzando para que este sucediese y estando prometiendo dándole una fuerte cobertura logística este joven con no mucha experiencia no se hubiera atrevido a dar tal paso.

¿Qué garantía da Trump de que él va a “restablecer la democracia” en Venezuela? Trump ha perdido todas elecciones nacionales que ha competido. Acaba de perder la cámara de representantes de EEUU y él es el único presidente en la historia universal que ha llegado a su puesto tras haber perdido por casi 3 millones ante su rival.

El primer país al que visitó como presidente de EEUU es a Arabia Saudita, la peor teocracia del planeta, una que nunca ha permitido partidos, sindicatos, elecciones o derechos a las mujeres o los cristianos y judíos.

Todas las invasiones “democratizadoras” de Trump en Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Siria y otras partes del este han conducido a masacres de inocentes y a que se fortalezcan nuevos tiranos o fundamentalistas religiosos.