VASS crece más de un 30% en 2018 y cierra el ejercicio con 300 nuevos empleos netos

miércoles, 13 de febrero de 2019, 16:05 h (CET) La facturación global de la compañía presidida por Javier Latasa asciende hasta los 110 millones de euros y sobrepasa, por primera vez en sus 20 años de historia, las tres cifras. En el mercado internacional es donde VASS registra un crecimiento mayor, de más de un 36%, gracias a su consolidación en Latinoamérica y su expansión por el norte de Europa. Para 2019, la consultora especialista en soluciones digitales prevé un crecimiento del 25% La consultora especialista en soluciones digitales VASS ha cerrado 2018 sobrepasando las expectativas que se había marcado y consiguiendo, por primera vez en sus 20 años de historia, una facturación global superior a tres cifras, hasta alcanzar los 110,04 millones de euros.

La compañía presidida por Javier Latasa registró durante 2018 unos ingresos en el mercado español de 82,36 millones, un 28,4% más que en el ejercicio anterior. Mayor aún ha sido el incremento en el mercado internacional. Gracias a la consolidación de VASS en Latinoamérica (Colombia y México, mayoritariamente) y a su expansión por el norte de Europa, la compañía ha experimentado un incremento de sus ingresos en esta área de un 36,2%, pasando de los 20,3 millones de 2017 a los 27,7 de 2018.

En total, VASS ha pasado de facturar 84,46 millones a 110,04 en un único ejercicio, lo que supone un 30,29% más.

Para Javier Latasa, se trata de un aumento muy significativo no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos. “Estoy convencido de que, tras estas ilusionantes cifras, está el compromiso que todas las empresas del grupo y que todos nuestros trabajadores adquieren con sus clientes. Y al final, es nuestra forma de hacer las cosas, muy ágil y eficiente, lo que nos da prestigio y lo que hace que nuestros propios clientes nos recomienden, apuesten por nosotros y cada vez crezcamos más”, explica.

La consolidación de la presencia de VASS tanto en España como en el mercado internacional ha tenido otro efecto positivo: un relevante aumento del número de contrataciones.

Durante 2018, la empresa creó un total de 300 nuevos puestos de trabajo netos y la plantilla ya es un 15% mayor que la de 2017, con un total de 1.629 empleados, que se distribuyen entre las sedes de España (Alcobendas, Barcelona y Cuenca), Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile y Brasil.

Esta apuesta por el talento de VASS es una de sus señas de identidad, pero no la única. La innovación también es un pilar fundamental para una compañía que este 2019 celebra su 20 aniversario con el objetivo de convertirse en la empresa de capital 100% español líder en el mercado europeo de soluciones digitales. No en vano, sus filiales Nateevo, Serbatic y VDShop han registrado durante el pasado ejercicio un importante crecimiento (del 41%, 68% y 439%, respectivamente) gracias a sus innovadoras herramientas para negocios digitales.

2018 también ha sido el año del inicio del camino de VASS en los mercados EMEA y, en especial, en Benelux. Allí mantendrá durante este 2019 su apuesta por el uso de sus propias metodologías y modelos organizativos (VASSXtreme y VASS Guild, principalmente) para seguir dando una respuesta muy rápida y eficaz a las necesidades de sus clientes.

Gracias a ello, VASS prevé crecer durante el presente ejercicio en torno a un 25% y continuar con esta senda expansiva tanto en el capítulo relativo al negocio como al del talento.

