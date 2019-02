Ideiatek digitaliza y optimiza la gestión en la pyme Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 14:41 h (CET) Ideiatek es una empresa vasca dedicada al desarrollo de sistemas de información destinados a mejorar la toma de decisiones en las empresas Han desarrollado una serie de soluciones propias como un ERP, CRM, MRP o BI, pero también se adecuan a los sistemas y necesidades particulares de las empresas.

Entre sus herramientas de gestión tienen especial peso del programa financiero (ERP) o IDT, sobre todo para pymes, a las que aportan valor y facilitan la gestión interna. “Todas las empresas tienen obligaciones fiscales, cuentas anuales, facturas etc.; nosotros además de solventar esas necesidades, les ayudamos de manera ágil y fácil en la toma de decisiones” comenta Jaime Llanos, gerente de la firma.

Uno de sus últimos proyectos ha sido la personalización de su herramienta IDT para dar respuesta a las empresas de transformación de la madera. Han implantado su sistema en Egoin y Olatek, empresas de construcción modular en madera, digitalizando toda la trazabilidad de los procesos, desde que la madera está en el monte hasta que se vende el producto final. Este proyecto ha supuesto todo un reto para la firma debido a las importantes necesidades de este sector en cuanto a digitalización. Supone un gran avance, ya que se conoce el estado de la madera en todo su proceso productivo: qué paquetes de madera se han consumido, cuántos se han producido, a qué clientes han sido destinados etc. También permite controlar el stock y comprobar si la producción está en los niveles marcados como objetivo.

Otro de sus proyectos ha sido en Iberdrola, donde se ha implementado una solución para el departamento de sistemas. Se trata de una herramienta que facilita al departamento de compras toda la gestión de solicitudes de compra y que permite a los gestores extraer toda la información global del departamento de manera sencilla, ahorrando mucho tiempo y esfuerzo en comparación con la situación inicial. La prueba del éxito es que se inició el proyecto con la implantación en la división española y ha ido evolucionando en las divisiones americana y escocesa.

Ideiatek se caracteriza por adaptar el coste del sistema a las necesidades reales de la empresa y por evolucionar de la mano del cliente al que también dan formación. “Actuamos como una comunidad, aportamos una evolución tecnológica que entendemos necesaria porque beneficia a todos. Gracias a nuestros técnicos, nuestro sistema es muy ágil y flexible y esto gusta al usuario” añade Jaime.

Entre sus planes a futuro están en seguir desarrollando su sistema de Business Intelligence, para abordar un abanico más amplio de servicios e integrar nuevas tecnologías que posibiliten la creación de nuevos productos. Otro de sus retos es enfocar su software hacia la micropyme y el autónomo, creando un microproducto económico y de fácil manejo, con las funciones primordiales para la gestión de la empresa.

Fuente: Servicios Periodísticos

