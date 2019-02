e-lentillas.com, el ecommerce pionero en España en venta de lentillas online Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 14:05 h (CET) E-lentillas.com es uno de los ecommerce pioneros especializado en venta de lentillas por internet en España. En 2018 las ventas a través de Internet crecieron un 55%. Las familias pueden ahorrar hasta 400€ al año en el uso de lentillas e-lentillas.com es uno de los ecommerce pioneros en España especializado en venta de lentillas online. Creada en diciembre de 2014 lleva 4 años de trayectoria y afronta 2019 como año de consolidación en el mercado gracias a su amplio catálogo de producto en el que se recoge tanto productos habituales como su marca propia de lentillas.

La clave del éxito de negocio de e-lentillas reside en su oferta de productos y en la transparencia de servicio. Desde la web se pueden solicitar sin coste alguno prueba de lentillas de todo tipo de graduación.

El canal online ha experimentado un incremento de las ventas del 55% durante el último año y desde e-lentillas.com se prevé que esta dinámica continúe aumentando durante los próximos años.

Patricia Rodríguez García, CEO de e-lentillas.com explica, “Los españoles confían más en los ecommerce y ya están muy familiarizados en la investigación de productos y marcas. Saben encontrar opiniones, recomendaciones y así dar con los mejores precios. Durante 2018 se ha experimentado un impulso muy fuerte en la venta online de lentillas que continuará en los próximos años”.

La clave del éxito de la venta online de lentillas reside en ofrecer sin intermediarios estos productos, abaratando así un 50% los precios. Además desde la tienda online se ofrece también lentillas de pruebas que los usuarios pueden utilizar en menos de 2 días y decidir si continúan con ellas.

Según los datos de e-lentillas.com en 2019, 2 de cada 5 usuarios de lentillas comprará sus productos a través de Internet con el fin de abaratar el presupuesto y así poder tener más y mejor servicio.

“El mercado de las lentillas vive un momento de expansión debido a su gran margen de mejora. Se trata de un mercado muy intermediario, lo que tradicionalmente ha generado un alza de precios que repercutía en el comprador. Justo esto es lo que rompe el canal online consiguiendo los mejores precios”, explica Patricia Rodríguez García.

La tienda física sigue siendo el lugar preferido por los usuarios de lentillas con un 90% de las compras. Sin embargo esta tendencia ha comenzado a cambiar en el último año.

“Hasta ahora el usuario siempre iba a la tienda física a comprar un marca determinada que en ocasiones ni comparaba, pagando así lo que le pedían. Eso ha cambiado. Cada vez hay más usuarios de lentillas, un 25% más respecto a hace 5 años. La gente más joven es la que más se decanta por el uso de lentillas y precisamente este público es el que más familiarizado está con el canal online, la búsqueda de mejores productos a mejor precio y con las compras online. Se trata de un cliente con menos prejuicios y miedos a conocer nuevas marcas.” explica la CEO de e-lentillas.com

5 consejos para comprar online unas lentillas

Precisamente con motivo de este incremento de venta de lentillas online, desde el portal e-lentillas.com se ha querido elaborar una lista de 5 consejos para saber escoger las lentillas más adecuadas:

Conocer cuál es la graduación y sino comprobarla con el óptico. Buscar sitios de confianza. Hoy en día existen sellos de calidad y confianza. También existen foros donde poder encontrar opiniones de otros clientes, saber qué marca se debe escoger, saber leer la prescripción para no dar lugar a error o sino pedir ayuda mediante el chat y comparar precios.

“El cliente de lentillas no sabe lo que usa normalmente, se fía de su óptico y del producto o marca que le da. Esto genera una situación de desconocimiento por parte de los usuarios de lentillas en la que no saben qué mirar. Lo que deberían hacer, y que solo lo hacen unos pocos usuarios, es fijarse en los materiales. Ahí radica la diferencia de las lentes. Lo que ahora esta de moda son las de hidrogel de silicona, son mas caras también y la gente debería buscar esos materiales en las lentes”, explica la CEO de e-lentillas.com.

Desde la tienda online se prevé que durante 2019 las ventas de lentillas por este canal superarán el 80% de crecimiento. Hoy en día sólo 1 de cada 5 lentillas se vende a través de una tienda online especializada. La previsión es que en 3 años sean 3 de cada 5 las lentillas que se vendan a través del canal online. Los centros físicos seguirán siendo importantes para ir a graduarse la vista sin embargo el usuario tenderá a comprar más por Internet el producto final.

Acerca de e-lentillas

E-Lentillas es la primera tienda online especializada en venta de lentillas y dirigida directamente al consumidor sin intermediarios.

Ofrecen una alternativa económica y un servicio excelente donde otros establecimientos no pueden llegar, hoy las “.com” son la mayor cadena de compras del mundo, donde se puede obtener el mismo producto al mejor precio.

Con más de 10 años de experiencia han reunido un equipo de profesionales especializado en la compra de productos ópticos, altamente conocedor del sector logístico y transporte, asesorados por Ópticos Optometristas.

