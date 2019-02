El Institut Mèdic de Fertilitat ofrece un nuevo programa de donación de óvulos Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 11:41 h (CET) Nuevo programa de donación de óvulos en IMF Barcelona. Un programa para ayudar a madres solteras o parejas a poder crear una familia, mediante una intervención muy simple sin ningún efecto secundario para la donante En los últimos años, la donación de óvulos en España se ha triplicado y es que existe una gran cantidad de mujeres que desean ser madres y no pueden, por lo que tienen que recurrir a las técnicas de reproducción asistida. De hecho, según un estudio del European IVF Monitoring Group, España es el país con la mayor cifra de donaciones de Europa, con un 30%, lo que le hace líder en técnicas de reproducción.

A pesar de estas cifras, Agustín Ballesteros, expresidente de la Sociedad Española de Fertilidad, reconoció que la demanda de óvulos es muy superior a las donantes. Esto supone un “problema serio” ya que el número de mujeres que solicitan una donación aumenta cada año.

Es por ello que el Institut Mèdic de Fertilitat ha puesto en marcha un programa que ofrece la posibilidad de ser donante de óvulos con tal de ayudar a madres solteras o parejas a poder ser madres y padres. El tratamiento incluye una exploración ginecológica, estudios analíticos y serológicos, estudio genético y valoración psicológica.

Requisitos para ser donante de óvulos

No todas las mujeres pueden ser donante de óvulos. Según la clínica de fertilidad, solo podrán hacerse el tratamiento las mujeres de entre 18 y 30 años que pasen todas las pruebas médicas y psicológicas. Entre las cuales se comprobará que no padezcan ninguna enfermedad de transmisión sexual, genética, familiar o hereditaria.

El tratamiento

Para llevar a cabo la donación de óvulos es necesario que la donante pase por una intervención, la punción tiene una duración aproximada de 10 minutos, en los cuales la paciente recibe una sedación suave. El tratamiento no tiene efectos negativos sobre el ovario, no produce variaciones en el peso ni avanza la menopausia. Además, tampoco tiene efecto alguno sobre la futura fertilidad.

La donación de óvulos permite ser madre a aquellas mujeres con fallo ovárico, cirugía ovárica o que han sido sometidas a tratamientos de quimioterapia o radioterapia. También a mujeres que no pueden utilizar sus propios ovocitos, ya sea porque sean de mala calidad o por ser portadoras de enfermedades graves de transmisión genética. Y por último, pacientes con baja respuesta a la estimulación y que hayan tenido reiterados fallos en la implantación de los embriones o abortos de repetición. El Institut Mèdic de Fertilitat asegura que la tasa media de embarazos mediante esta práctica es muy alta, aproximadamente del 85%.

Sobre Institut Mèdic de Fertilitat

El Institut Mèdic de Fertilitat tiene presencia en Madrid (Joaquín María López, 44) y Barcelona (Passeig de la Bonanova, 39). La clínica se caracteriza por tener profesionales con una amplia experiencia y por apostar por la innovación. Además, cuentan con una amplia oferta de servicios de fertilidad, como la inseminación artificial, la fecundación in vitro y recepción de óvulos.

Datos de contacto:

Passeig de la Bonanova, 39 08022 Barcelona

Teléfono: 93 112 32 49

