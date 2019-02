Mini Youtubers, jugando frente a una cámara

Según el estudio "Entendiendo a la Generación Alfa", elaborado por la consultora internacional Hotwire , el youtuber mejor pagado del mundo en 2018 ha sido Ryan, un niño de tan solo 7 años de edad, que gracias a su canal de vídeo Ryan Toysreview, ha ganado más de 22 millones de dólares jugando igual que juega cualquier niño o niña de su edad, aunque él lo hace frente a una cámara El fenómeno de los youtubers infantiles ha llegado también a nuestro país, y lo ha hecho para quedarse. Según el mismo Estudio, un 14% de los padres españoles reconoce que sus hijos menores de 10 años siguen a otros niños y niñas en redes sociales, y en la plataforma de Google. Son los mismos niños que ya no sueñan con ser médico, policía, maestro o piloto de aviones. Ahora quieren ser youtubers.

Aunque las cifras que maneja el mercado español distan mucho de las de Ryan, los mini influencers también generan ingresos altos. Algunos de ellos no solo colaboran con marcas publicitarias, ellos mismos se han convertido en marca, a través de vídeos caseros, generalmente grabados por sus propios padres, en los que enseñan su día a día, sus gustos, aficiones etc.

Pero, ¿Quiénes son estos pequeños líderes de opinión?

Todos ellos pertenecen a la conocida como Generación Alfa – término acuñado por el investigador Mark McCrindle para describir el grupo de jóvenes nacidos a partir del año 2010 -, que han aprendido a manejar antes un móvil o una Tablet que a andar o coger un lápiz. No han terminado la primaria y ya tienen su propia marca de merchandising; niños de su misma edad les paran por la calle para hacerse fotos con ellos. Son auténticas estrellas con una importante masa de seguidores, lo que obviamente no ha pasado desapercibido para las marcas anunciantes, que han visto en estos mini influencers un filón para dar a conocer sus productos y servicios a los cientos de miles de seguidores infantiles que ven sus vídeos y les siguen en la red.

In Love with Karen, el canal referente en moda infantil

En los últimos meses Karen, una niña de 13 años, se está abriendo paso entre los mini youtubers referentes con su canal In love with Karen. Desde que iniciara su andadura como influencer, Karen ha conseguido revolucionar las redes sociales, haciendo un blogging diferente, que la ha posicionado como una de las blogueras más influyentes y divertidas de nuestro país.

Karen, todo un referente infantil en la que es su gran pasión, la moda, es embajadora de varias marcas, para las que ha desfilado, y es invitada asidua en las pasarelas infantiles más importantes de nuestro país.

La influencer catalana participó en la 5ª edición de Masterchef junior, y en la actualidad protagoniza la campaña Mudanza de Casa Tarradellas, por la que recientemente se alzó con el premio a la mejor actriz en el Festival de cine publicitario Never Zapping Festival.