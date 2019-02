Contante ofrece préstamos para poder hacer escapadas durante el invierno Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 11:21 h (CET) El invierno es una época del año que se caracteriza por su larga duración y por el frío que lo acompaña. Es por eso que muchas personas aprovechan para hacer escapadas a lugares más cálidos y con un mayor número de actividades de ocio. Es por este motivo que Contante ha lanzado su promoción de préstamos para facilitar estos viajes Ha llegado el mes de febrero y con él se afianza la vuelta a la rutina y las responsabilidades, tanto laborales como personales. Las oportunidades de ocio y desconectar, en consecuencia, se ven reducidas. De este modo, una buena forma de sobrellevar este periodo es realizar pequeñas escapadas para olvidarse temporalmente de las cargas que suponen estas responsabilidades.

El invierno es un buen momento para viajar, puesto que el calendario laboral incluye más puentes con los que disfrutar de un día más para desconectar. Además cabe añadir que, durante esta estación del año, muchos destinos presentan los precios más económicos, con lo que es una gran oportunidad para visitar otros países, ciudades o parajes.

Uno de los lugares más recomendados para estas fechas es Marrakech. Durante esta época las temperaturas del país vecino del continente africano no son tan elevadas como en verano o primavera, por lo que es una buena ocasión para acudir a este país. Existen miles de actividades y lugares que visitar en los 2-3 días que puede durar la escapada: desde el mítico desierto del Sáhara hasta restaurantes donde probar la gastronomía local o visitar los zocos de la localidad.

Por otro lado, también es un buen momento para viajar a la capital de los Países Bajos. En invierno la ciudad de los canales del norte acoge un menor número de turistas, con lo que las grandes aglomeraciones serán fáciles de evitar. Además, es una ocasión perfecta para ver las nevadas de la ciudad e incluso la belleza de los canales congelados.

Otro destino recomendable es Oporto. La ciudad portuguesa destaca por su historia y por tener un aire decadente que encandila hasta los viajeros más selectivos. Recorrer el Duero, sus puentes y mil actividades son las que se pueden realizar en la ciudad portuguesa.

Por último, tampoco se deben olvidar las opciones nacionales. En España también se pueden visitar ciudades con encanto y muchas oportunidades turísticas y de ocio. Desde visitar arquitectónicas en Barcelona hasta escapadas a la naturaleza de Granada o los rincones culturales de Salamanca.

Por todo esto, Contante ofrece su servicio de micro préstamos para qué la economía no sea un impedimento para viajar durante el invierno. Esta promoción será válida hasta el 28 de febrero.

Se podrán solicitar anticipos de dinero, de hasta 300€, en un tiempo máximo de 15 minutos. Además proponen un plazo de 30 días para realizar la devolución del dinero.

El proceso para obtener los préstamos es sencillo. Los usuarios solo deben decidir la cantidad que se necesita y cuando está previsto devolverlo. Con ello, Contante valorará cada caso y se recibirá el anticipo de dinero en poco tiempo.

Acerca de Contante

Empresa tecnológica de anticipo de dinero. Ofrecen un trato personalizado y el cliente es su prioridad, por ello disponen de un amplio horario de atención al cliente que son de lunes a viernes de 8:00h a 20:00h.

Contante dispone de amplias formas de contacto, cuenta con un chat en su web donde atenderán a las preguntas al momento, llamando al 912 171 973, mediante el correo electrónico hola@contante.es, o vía sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.