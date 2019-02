Cómo promover la prevención de riesgos laborales en oficinas según ELBS Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 11:01 h (CET) La Escuela de Liderazgo de Barcelona – Spain, ELBS, centro formativo online especializado en el área de los negocios y enfocados a directivos y gestores, explica qué medidas se pueden tener en cuenta para evitar riesgos laborales en oficinas y despachos La prevención de riesgos laborales es el conjunto de medidas que buscan promover un estado de salud y seguridad en los trabajadores. En el caso de los despachos y oficinas, aunque a simple vista parece lo contrario, también pueden producirse accidentes.

“Es importante que los líderes, gestores y técnicos tengan formación específica en este ámbito”, apuntan desde el centro formativo Escuela de Liderazgo de Barcelona – Spain, ELBS. Por ello, explican algunas medidas básicas para reforzar la seguridad de este tipo de trabajos. “Cabe destacar que cada puesto de trabajo necesita unas medidas de precaución específicas”, añaden, “pero hay algunos puntos básicos”.

Higiene: En este sentido, los líderes “deben ser capaces de identificar y supervisar los agentes físicos como el ruido, el frío o el calor, por ejemplo”. Asimismo, apuntan los expertos, podrían también influir los riesgos químicos o biológicos.

Seguridad: Es necesario comprobar que cada trabajador ejerce sus funciones con todas las garantías de seguridad. “Aquí se deben tener en cuenta el estado de las instalaciones, las herramientas o los planes y protocolos de actuación ante emergencias”.

Ergonomía: No es ningún secreto y la mayoría de trabajadores son conscientes de ello. La espalda, los ojos y otras partes del cuerpo sufren si la ergonomía no existe. “Aquí conviene cuidar la iluminación, las dimensiones del espacio de trabajo, la silla o la temperatura”.

Psicosociología: En este punto, los expertos recomiendan contemplar los puntos psicosociales que convergen en el ámbito laboral: relaciones personales, control del estrés o relaciones personales.

Asimismo, desde el centro educativo, recuerdan que “los directivos, gestores y otros trabajadores deben tener en cuenta la corrección postural y el cuidado de los factores psicosociales y ambientales”, acaban.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.