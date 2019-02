El Confidencial y ZEUS Smart Visual Data, Premios EEME 2019 Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 08:05 h (CET) Un comité de expertos a petición de la Escuela Europea de Marketing y Empresa ha dado a conocer los Premios EEME 2019, que serán entregados en su quinta edición, enmarcada dentro del Congreso de Marketing eemeeting, el próximo 22 de febrero en Alicante El Confidencial y Zeus Smart Visual Data, premios EEME 2019

El diario digital español El Confidencial ha sido galardonado con el Premio EEME Empresa en reconocimiento a su innovación, su estrategia de marketing y sus nuevos formatos. No hay que olvidar que este diario se sitúa como uno de los periódicos digitales con mayor audiencia, habiendo registrado 13,3 millones de lectores únicos en junio del pasado año.

La startup Zeus Smart Visual Data, dedicada a la creación de dashboards a medida para diferentes compañías, se ha llevado el Premio EEME Startup. Esta tecnológica valenciana permite monitorizar los principales datos de las empresas y compartir este conocimiento entre los equipos de trabajo, ya sea para aportarles más información o un sentimiento de superación.

Premio DREEMER al mejor proyecto de transformación digital

Por otro lado, un jurado compuesto por profesionales del sector del marketing ha evaluado los diferentes proyectos presentados al Premio DREEMER por los estudiantes del Máster en Marketing y Redes Sociales de la EEME Business School y ha elegido como ganador a Jaime Germá Yerga, alumno que cursa sus estudios de máster en la sede que esta escuela de negocios tiene en la ciudad de Valladolid. El mismo jurado ha reconocido con un accésit a Celia Sansegundo García, alumna de la EEME Business School de Madrid.

El premiado podrá disfrutar de un training en tres de las principales agencias de marketing del país: HMG, conocida hasta hace poco como Hello Media Group, agencia que abrió sus puertas en 2012 y hoy es un referente en España que compite con las multinacionales más consolidadas; Good Rebels, agencia que ha destacado en creatividad, servicio de cuentas, planificación estratégica y buena relación calidad precio según el prestigioso estudio Agency Scopen de 2017; e Internet República, conocida agencia de marketing digital especializada en SEO, gestión de reputación online (ORM) y marketing de contenidos que tiene sedes dentro y fuera de España.

Congreso de marketing EEMEETING y entrega de premios

La entrega de los premios EEME 2019 tendrá lugar dentro del octavo Congreso de marketing eemeeting, que se celebrará en Alicante el próximo 22 de febrero, contando, como en anteriores años, con un elenco de especialistas y profesionales del sector, que ofrecerán diferentes ponencias a los asistentes durante una jornada que este año será además retransmitida en directo a través de Internet (streaming) para todos los interesados.

El programa detallado del evento así como la inscripción al formato streaming puede encontrarse en https://www.eeme.bs/eemeeting/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.