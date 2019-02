Fonvirtual afirma que la tecnología acabará con las migraciones laborales Comunicae

martes, 12 de febrero de 2019, 16:26 h (CET) Según un reciente estudio realizado por Fonvirtual, la aplicación de las nuevas tecnologías en la nube por parte de las empresas podría llegar a reducir en más de un 15% los movimientos migratorios laborales ya que muchas de las personas que abandonan sus países buscando una oportunidad laboral en empresas de países más desarrollados podrían encontrarla sin moverse de casa El último informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre el flujo de autorizaciones de residencia concedidas a extranjeros, indica que las autorizaciones medias anuales desde 2014 superan las 550.000 y que, actualmente, son 2.813.000 personas extranjeras trabajando en el país.

El sector digital en España es uno de los que más crece año a año, formando más del 53% del empleo total y en el cual reciben contratación personas locales y extranjeras, según datos del último año del Servicio Público de Empleo Estatal, quien también confirma que el empleo digital es, actualmente, uno de los sectores que más crece año a año.

La aplicación de la tecnología al entorno laboral ha supuesto que la mayor parte del trabajo se realice con dispositivos electrónicos conectados a la red, que permiten disfrutar de software “en la nube” para realizar tareas de ofimática, programación, diseño, administración, finanzas, atención al cliente, secretariado, etc. Así como utilizar aplicaciones de colaboración a distancia para realizar llamadas de voz, videollamadas en tiempo real o compartir documentos en línea desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, con el único requerimiento de disponer de un ordenador conectado a Internet.

En paralelo, el coste de los dispositivos informáticos se reduce cada año de manera sistemática y la cantidad de conexiones a Internet de alta calidad no deja de crecer en países del Magreb o de América Latina, donde se alcanzan altísimas tasas de penetración, sobre todo en las principales ciudades. En estas, además, se aglutinan la mayor parte de las universidades y por tanto los recursos humanos susceptibles de colaborar a distancia con las empresas occidentales.

Internet y la nueva tecnología WebRTC (Web Real-Time Communication) han permitido cambiar las reglas del juego tradicionalmente establecidas en el sector laboral y de las telecomunicaciones desterrando paradigmas como los altos costes asociados a un sistema de comunicación y colaboración a distancia de calidad profesional.

WebRTC es un software de código abierto desarrollado por Google que permite disfrutar de soluciones de comunicación de voz y vídeo en alta definición, además de otras muchas herramientas de colaboración a distancia gracias al uso de nuevos y revolucionarios “códecs”. Para su utilización, este servicio simplemente requiere un navegador de Internet, sin necesidad de descargar e instalar un software en el dispositivo del usuario.

Esta tecnología facilita que gran parte de los empleos para cuyo desempeño se utiliza un ordenador, no exijan asistir físicamente a un lugar determinado para llevar a cabo su trabajo. Por ello, el teletrabajo alcanzó en España en 2018 su nivel más elevado, con 1,43 millones de personas utilizando esta modalidad laboral, el equivalente al 7,4% del total de ocupados en España, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo.

Aunque estas cifras representan que trabaja a distancia sólo 1 de cada 14 ocupados, Adecco indica que existe una tendencia creciente hacia esta modalidad de colaboración y que uno de cada cuatro empleos creados en los dos últimos años, 950.000, se realizó en modalidad de teletrabajo.

En la misma línea, Fonvirtual, empresa especializada en el sector de las telecomunicaciones que presta servicios a nivel internacional, afirma que el uso de estas nuevas tecnologías por parte de las empresas podrían reducir considerablemente el número de migraciones laborales ya que muchas personas que se desplazan de su país de origen en busca de unas mejores condiciones laborales podrán acceder a ellas sin tener que abandonar su hogar.

Las empresas que hacen uso de estas tecnologías, por su parte, aprovechan la oportunidad de contar con trabajadores a distancia para crecer sin necesidad de invertir en nuevas oficinas, disfrutando de menores costes de mano de obra, mayor disponibilidad horaria de sus recursos humanos, trabajadores con variedad de idiomas, etc. Todo ello con la ventaja que supone hacer uso de un servicio de comunicaciones WebRTC, con una extraordinaria calidad de comunicaciones y que no exige la adquisición ni el mantenimiento de dispositivos electrónicos especiales, como routers o teléfonos IP, software específico, ni contratar canales de telecomunicaciones dedicados, los llamados “SIP Trunks”.

Les empresas de cualquier tamaño, incluidos los pequeños negocios, pueden implementar estos modelos laborales o tener presencia en el exterior gracias al bajo coste que supone la adopción de soluciones de colaboración a distancia basadas en tecnología webRTC y las enormes ventajas que aporta.

Parece evidente que, aunque el movimiento migratorio en muchos casos sea inevitable, las empresas pueden, gracias a la tecnología, mejorar su competitividad disminuyendo el número de migraciones laborales, mejorando la calidad de vida de las personas en países menos desarrollados económicamente, contribuir a la creación de riqueza en dichos países e influir positivamente en la sociedad reduciendo los problemas relacionados con la inmigración.

