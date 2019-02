Última jornada de 080 Barcelona Fashion Punto y final a cuatro días repletos de moda y nuevas tendencias Redacción Siglo XXI

domingo, 10 de febrero de 2019, 09:12 h (CET) 113 MAISON, marca ganadora del concurso Rec.0/080 Barcelona Fashion, ha sido la primera marca en empezar el cuarto y último día de la semana de la moda barcelonesa con la presentación de “Primer Florilegi”, una colección vanguardista que reinventa los patrones clásicos a través de la abstracción.

La firma debutante, que presenta un trabajo de piezas de ropa hechas a mano, explora los límites donde la ropa convencional es capaz de llegar. Y lo hace cogiendo los patrones tradicionales y deconstruyéndolos en busca de nuevas funcionalidades. Encontramos modelos relajados elaborados en tejidos crudos y reciclados con aires de elegancia.

La gama de colores austeros crea una selección de diseños atemporales fieles a las tendencias, reivindicando identidades alternativas a las que estamos acostumbrados.

Por su parte, Aubergin ha sido el encargado de trasladar al público su objetivo como marca: mostrar un estilo de vida y unos valores y diseños que perdurarán en el tiempo.

Y así lo han hecho a través de “Visual Optimism”, una colección para la temporada otoño/invierno inspirada en el optimismo visual que transmite la fotografía de los años 70 de Antonio López y las obras del artista modernista Gustav Klimt.

Sobre la pasarela han desfilado diseños que han seguido dos líneas totalmente opuestas: una ultra femenina conseguida gracias a los tejidos vaporosos; y otra masculina, donde los estampados en la sastrería de cortes rectos y piezas oversize han sido los principales protagonistas. Todos ellos han destacado por una armónica mezcla de tejidos, telas viscosas, denim y lanas, que han conseguido resultados fascinantes con combinaciones que, a veces, resultan impensables.

“Ryoko” viste el alma femenina enfatizando los valores de las mujeres actuales con piezas oversize donde destacan las anchas mangas y los kimonos en tonos grises y granates en telas fluidas que se mueven al caminar.

Rubén Galarreta llega a las pasarelas con su colección más personal en un ambiente único que ha reunido a amantes de la moda en el histórico Recinte Modernista de Sant Pau.

El diseñador ha presentado “Afterparty”, una colección inspirada en la realidad de las mejores fiestas internacionales de las principales capitales mundiales que está compuesta por más de 40 looks pensados para vestir a cualquier persona de estilo urbano.

Los diseños destacan por la superposición de piezas y mezcla de estilos que consiguen resultados que rompen con la idea más tradicional. Nuevas propuestas donde los estampados son el auténtico centro de atención: detalles oriental vintage, trabajados minuciosamente siguiendo el estilo chino; studded leather, donde cada tachuela está elaborada para que parezca real, o el sport team, reconocido por los mensajes subliminales de estilo urbano.

En definitiva, una colección que crea looks para una nueva clase de jóvenes que quieren ser y sentirse especiales mientras juegan combinando piezas lisas y estampados con cortes y patrones modernos.

