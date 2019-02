¿Es más fácil encontrar el amor en el extranjero?

Es más común de lo que creemos que dos personas se conozcan viajando y conecten de inmediato, en un lugar donde no pertenecen. Se acerca San Valentín y queremos hablar de aquellas personas que se han aventurado a viajar a otro país y allí han conocido el amor. Al salir de su hábitat natural están más abiertos a hacer nuevos amigos, vivir nuevas aventuras y conocer nuevos amores. ¿Qué aspectos influyen en el hecho de que durante las estancias en el extranjero surjan tantas parejas?

La combinación de factores es el detonante: gente joven, la búsqueda de experiencias vitales y un nuevo entorno. Cuando estamos lejos de casa todo suele intensificarse, y más aún cuando sabes que tienes billete de vuelta. Al estar expuesto a tantas novedades, nuestro organismo libera dosis de dopamina, neurotransmisor que, entre otras funciones, es el encargado de llenarnos de placer e impulsividad. Vas con el objetivo de aprender un idioma nuevo, pero sin esperarlo, vives una experiencia vital de esas que se presentan pocas veces.

Según una la organización educativa privada más grande del mundo, “sentirse libre y ajeno a lo que puedan pensar los demás, porque nadie te conoce y puedes ser alguien nuevo, es un factor que nos ayuda a abrirnos y a establecer más vínculos emocionales y mostrar más afecto”.

Las parejas que son de culturas distintas tienen sus puntos fuertes. Se aportan el uno al otro nuevas perspectivas y las conversaciones van mucho más allá porque siempre pueden aprender cosas nuevas del país de origen del otro. El secreto, pues, puede estar en la diversidad. En el caso que sean del mismo país de origen la relación es mucho más intensa si los dos componentes de la pareja viven fuera del nido familiar. Hay más ganas, o necesidad, de intimar y de una forma más rápida.

Historias que han cruzado fronteras EF Education First ha sido cómplice de muchas historias de amor que aún perduran en el tiempo. Los viajeros buscaban vivir una experiencia única mientras aprendían el idioma, pero la vida les dio una sorpresa que les cambió su estancia.

Jorge y Nika se conocieron en Australia cuando él estaba haciendo un Gap Year con EF Education First después de haber acabado la universidad. Jorge, de Valladolid, era tímido a la hora de hablar inglés, por eso había decidido ir a Australia, para mejorarlo y sacarse el miedo a usarlo. Estudiaba un curso de inglés en la escuela de EF Sídney y Nika era responsable del bar donde solía ir a tomar un café por las mañanas. Jorge conoció a Nika en una de esas fiestas donde extranjeros y locales se mezclan para comer y beber.

“Al principio nuestras conversaciones eran muy básicas, yo no lograba soltarme. Nika me gustaba y yo no sabía hablar con fluidez. Teníamos mucha conexión y, a pesar de nuestros malentendidos por culpa del idioma, decidimos intentarlo. Fue la mejor decisión que tomamos, al poco tiempo yo mejoré mi inglés gracias a estar con ella. Y, a veces, esa diferencia es graciosa, ¡nos pasan cosas muy divertidas! Nika siempre dice que le encanta mi acento español al hablar inglés y eso me quitó muchos miedos”.

Lucía y Laura coincidieron en la misma academia de EF Dublín. Lucía venía de Galicia y Laura de Barcelona. Vivían en la misma residencia y se conocieron nada más llegar a la ciudad. Las dos eran las únicas hispanohablantes de la academia por aquellas fechas, así que la conexión y el vínculo fue inmediato.

“Llegué con 24 años y nunca había tenido pareja, pero lo que sentí por Laura en tan solo unos días de conocerla, fue algo muy especial. Nos quitamos muchos prejuicios con los que vivíamos en España. Las dos teníamos ganas de conocer gente nueva y muchas veces nos reímos al pensar que terminamos enamorándonos de otra española. Cuando terminaba nuestra experiencia EF, lo pasamos realmente mal: las dos teníamos que volver a nuestras respectivas ciudades para seguir con la universidad. Nos veíamos una vez al mes, por suerte vivíamos en el mismo país. Cuando tuvimos que tomar la decisión de quién se mudaba a la ciudad de la otra tuvimos mucho miedo, pero el amor pudo con todo y al final encontramos una solución y nos fuimos a vivir a Madrid, algo nuevo para las dos donde somos muy felices”.