Arranca el concurso Go Green in the City 2019 de Schneider Electric

Esta es la 9ª edición de Go Green in the City, una de las mayores competiciones para estudiantes de ingeniería y negocios de todo el mundo Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha dado el pistoletazo de salida a Go Green in the City 2019, su competición anual para estudiantes, cuyo objetivo es encontrar ideas y soluciones innovadoras para crear ciudades más inteligentes, más eficientes energéticamente y más sostenibles.

Go Green in the City, que este año llega a su 9ª edición, es una ocasión especial para estudiantes de negocios e ingeniería de todo el mundo. En 2018, participaron más de 24.000 jóvenes (un 58% de ellos mujeres) de más de 3.000 universidades de 163 países. Los participantes tienen la oportunidad de influir en el impulso de la economía digital y de ganar un viaje internacional para participar en el próximo Innovation Summit de Schneider Electric, que reunirá a los expertos de la compañía y a los líderes del sector para compartir conocimientos e ideas innovadoras sobre los retos y las oportunidades de la Economía Digital. Los estudiantes podrán conocer y recibir mentoring por parte de expertos del sector e, incluso, tendrán la oportunidad de trabajar para Schneider Electric.

Sostenibilidad y tecnología

Se prevé que esta edición la competición despierte más interés, gracias a las cuatro categorías específicas de la competición: 'Edificios del Futuro', 'Fábricas del Futuro', 'Redes del Futuro' y 'Sostenibilidad y Acceso a la Energía'.

Los retos forman parte de la estrategia empresarial de sostenibilidad de Schneider Electric y reflejan el compromiso de la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Por este motivo, invita a los estudiantes a compartir ideas que cambien el futuro y que muestren el lado más eficiente de la sostenibilidad, conectando el impacto social y ambiental con la tecnología y el mundo de los negocios.

Olivier Blum, Global Chief Human Resources Officer de Schneider Electric, comenta: "Las nuevas generaciones se enfrentan a importantes retos de futuro. Solo es posible alcanzar un futuro sostenible si empoderamos a los jóvenes y les ayudamos a convertirse en los impulsores de la innovación. Estoy orgulloso de que Go Green in the City se haya convertido en una plataforma donde los estudiantes puedan desarrollar sus ideas para un futuro mejor".

Un aprendizaje continuo

Zvirevo Chisadza y Tariro Cynthia Mutsindikwa, del Pan African University Institute of Water and Energy Sciences de Algeria, fueron los ganadores mundiales de Go Green in the City 2018: "Mi experiencia en la competición Go Green in the City 2018 fue increíble. Todo empezó como una pequeña idea, pero gracias a la ayuda de los mentores de Schneider Electric se convirtió en algo más grande y más concreto para poder luchar contra el hambre mundial", asegura Tariro Cynthia. "Durante la competición, pudimos conocer a los expertos de Schneider Electric y aprender sobre los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo", comenta Zvirevo.

Los equipos deben estar formados por dos estudiantes de escuelas acreditadas de negocios, ingeniería, física, informática, matemáticas y otras ciencias. Durante la competición, deben ser del mismo país o región. Cada equipo deberá incluir, al menos, un miembro femenino, en línea con la política de promoción de la Diversidad y la Inclusión de Schneider Electric. La fecha límite para enviar los proyectos es el 25 de mayo de 2019.

Para más información: gogreeninthecity.se.com, www.facebook.com/GoGreenintheCity