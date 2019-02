La Fundación Nagel presenta Visión Concursal para ayudar a empresas y particulares a salir de la quiebra Comunicae

viernes, 8 de febrero de 2019, 14:28 h (CET) La Universidad de Valencia acogió el lanzamiento del primer libro que reúne a 13 prestigiosos magistrados en torno a la "controvertida" ley. La Fundación Nagel destinará los ingresos obtenidos por la venta de Visión Concursal a ayudar a familias en exclusión social debido al sobreendeudamiento La Universidad de Valencia acogió la presentación Visión Concursal, el primer libro que reúne a 13 prestigiosos magistrados que tratan de explicar de manera clara el funcionamiento del concurso de acreedores. La publicación analiza como familias, particulares, autónomos o empresas pueden enfrentarse con éxito a este procedimiento y ha sido patrocinada por la Fundación Nagel, que apoya a colectivos en riesgo de exclusión social debido al sobreendeudamiento. Los ingresos obtenidos por su venta se destinarán en su totalidad a acciones sociales de la propia Fundación.

El acto contó con la presencia de Víctor Manuel Fernández, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Palma, quien destacó que “con el libro se ha intentado aportar ideas para poder solucionar algunos de los problemas que tienen las personas físicas con su insolvencia.” Raphael Nagel, presidente de la Fundación Nagel, remarcó la responsabilidad y la administración desleal de los bancos en la entrega de créditos a las personas físicas sin hacer un estudio previo exhaustivo para ver los recursos que dispone dichas personas y declaró que “se entregan créditos a personas que tienen unos ingresos mensuales de 900€ y saben que tarde o temprano esta persona no podrá pagarlo”. Por eso Nagel, aboga por “un sistema más simple y sencillo como se está implantando en Barcelona donde las personas que no tengan activos puedan finalizar el proceso en un periodo máximo de 6 meses”.

Durante el resto de las intervenciones, Leandro Blanco García-Lomas, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Alicante, quiso destacar que “en algunos casos resulta caro para las personas que ya llegan sin recursos a solicitar el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad”. Por su parte, el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Tarragona, César Suárez Vázquez, remarcó que “nos falta cultura financiera”. Y añadió que “los dirigentes de las empresas que obran de buena fe no deberían de llegar hasta el concurso, deberían de anticipar la finalización de la deuda para no agravar la situación y no utilizar este método para liquidarla”.

Finalmente, Andrés Sánchez Magro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Madrid, aprovechó para destacar que “con la divulgación de este libro se ha creado un instrumento práctico de consulta para poder orientar y ampliar los conocimientos tanto de profesionales como de personas que quieren conocer mejor esta ley”.

Visión Concursal, un enfoque práctico del concurso de acreedores

Para Raphael Nagel, Visión Concursal aporta “un punto de vista práctico y ameno desde una novedosa perspectiva sobre el procedimiento concursal”. El libro da respuesta a preguntas como si es posible volver a empezar o cómo hacer frente a necesidades básicas como la vivienda o la alimentación.

Además, analiza el impacto de la crisis económica reciente en España que arrastró a familias y empresas a una situación financiera insostenible. Para Nagel, en España “se estigmatiza a aquellos que se han visto abocados a acogerse a un procedimiento concursal de cualquier ámbito”. Visión Concursal ha sido editado por Kant Ediciones. Se trata de la segunda obra de la editorial, que ya publicó en 2016 el libro Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra.

A su vez, esta nueva obra de Kant Ediciones reflexiona sobre la diferente mentalidad entre la sociedad anglosajona y la de los países mediterráneos, incluyendo España, donde se valora de manera diferente las consecuencias de una bancarrota. En algunos estados, salir de la quiebra es un éxito, mientras en otros se deshonra a aquellos que han caído en la ruina económica.

El libro ha sido posible gracias a la unión de trece magistrados de lo Mercantil de reconocido prestigio que han compartido su conocimiento sobre el concurso de acreedores. Han participado:

Raúl García Orejudo, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº7 de Barcelona.

Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº10 de Barcelona.

Leandro Blanco García-Lomas, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Alicante.

Carlos Martínez de Marigorta Menéndez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Santander.

Rafael Abril Manso, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Gijón.

Andrés Sánchez Magro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Madrid.

Yolanda Ríos López, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Barcelona.

Marcos Bermúdez Ávila, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Bilbao.

Bárbara Mª Córdoba Ardao, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº9 de Barcelona.

Victor Manuel Fernández, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Mallorca.

José María Tapia López, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Burgos (en excedencia).

César Suárez Vázquez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Tarragona.

Carlos-R. Puigcerver Asor, Inspector Delegado del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Kant Ediciones

Kant Ediciones se funda como editorial especializada en casos prácticos y soluciones de temáticas económicas, jurídicas y fiscales. Tiene como objetivo acercar al público a temas complejos de la economía, las finanzas, la realidad jurídica con una finalidad didáctica y práctica, proporcionando claves para no caer en las trampas del capitalismo. http://kantediciones.es/

Fundación Nagel

La Fundación Nagel nace con la intención de ayudar a colectivos en riesgo de exclusión social, en concreto a aquellos casos derivados de un sobreendeudamiento directo e indirecto con atención especial a familias monoparentales y menores. Asimismo, tiene como objetivo promocionar la educación financiera y económica en niños, adolescentes y adultos a través de seminarios y congresos. http://fundacionnagel.com/

