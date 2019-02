Schneider Electric recibe un prestigioso premio internacional por su contribución a la Economía Circular

Schneider Electric ha sido galardonada con el premio "The Circulars 2019" en la categoría Multinacional por su compromiso con la Economía Circular. Este reconocimiento destaca las iniciativas de la compañía a la hora de poner la economía circular en el centro de su estrategia y de su innovación, así como los ambiciosos objetivos medioambientales que se ha marcado para los próximos años Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha ganado el premio 'The Circulars 2019' en la categoría Multinacional. The Circulars, una iniciativa del Foro Económico Mundial y del Foro de Jóvenes Líderes Mundiales, en colaboración con Accenture Strategy, es el premio más importante del mundo en Economía Circular. El galardón reconoce a organizaciones públicas y privadas, además de personas individuales, que hayan contribuido significativamente a la Economía Circular.

Gracias a la Economía Circular, en 2018 se ha evitado el consumo de 40.000 toneladas de recursos y se han ahorrado 30 millones de toneladas de CO2.

Schneider Electric apuesta por la Economía Circular para alejarse del tradicional sistema de 'extraer, producir, tirar' (o 'coger, hacer y tirar'), que es perjudicial para el planeta. El enfoque del Grupo en Economía Circular refleja los principios de la Fundación Ellen MacArthur, y pretende preservar y ampliar los recursos naturales, minimizar el uso de los recursos primarios, y promover sistemas y procesos alternativos, como la prolongación de la vida útil del producto, la reparación y la reutilización y, finalmente, el reciclaje de los materiales, si todas las demás opciones se han agotado.

El premio The Circulars 2019 reconoce el compromiso de Schneider Electric con la Economía Circular a cualquier nivel, al ser parte de un enfoque universal en todas las actividades de la compañía. Algunos ejemplos son el diseño ecológico de sus productos, con un uso mínimo de materias primas; las Iniciativas de Valor Circular (objetos conectados, servicios, alquiler, reparación, recuperación, etc.); o el contar con una cadena de suministro circular (logística inversa, centros de reparación, modernización y reacondicionamiento de centros, etc.). Además, las políticas corporativas de Schneider Electric se basan en cuatro indicadores de Economía Circular, incluidos en el barómetro trimestral no financiero denominado Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric, que influye en la remuneración de miles de responsables de la compañía.

Todos los nuevos productos de Schneider Electric se diseñan de forma ecológica, lo que significa que están pensados para poder repararse, actualizarse y, finalmente, desmantelarse fácilmente. El Perfil Ambiental de un Producto Digital proporciona información a los clientes sobre la huella ecológica de un producto y su impacto medioambiental, además de detalladas instrucciones sobre el final de su vida útil, lo que maximiza la circularidad de los productos tras su 'primera vida'. En 2019, Schneider Electric trabajará intensivamente para incrementar el uso de plásticos reciclados en sus productos.

Además, Schneider Electric cuenta cada vez con más servicios que permiten ayudar a los clientes a ampliar la vida útil de sus equipos eléctricos, y a actualizarlos con las últimas tecnologías. Por ejemplo, el programa ECOFIT™ cuenta con una red internacional de centros de renovación para interruptores automáticos de equipos de baja y media tensión y para SAIs. También cuenta con servicios adicionales para recuperar y tratar baterías y equipos de media tensión que se encuentran al final de su vida útil. En 2018, las iniciativas de circularidad de Schneider Electric ayudaron a evitar el consumo de 40.000 toneladas de recursos primarios y a reducir 30 millones de toneladas de emisiones de CO2 de sus clientes, sobre todo a través de la renovación de equipos existentes en edificios, industrias e infraestructuras.

Schneider Electric aplica principios de circularidad también en su cadena de suministros. Más de 170 instalaciones en todo el mundo tienen la etiqueta TZWL (hacia cero residuos a vertedero) y, actualmente, reutilizan el 94% de sus residuos.

La Economía Circular en el centro de la estrategia de Schneider Electric

"La Economía Circular es una transformación estratégica global y es fundamental para cualquier cosa", aseguraJean-Pascal Tricoire, Chairman y CEO de Schneider Electric. "Es esencial para el planeta, mejora el rendimiento de nuestros clientes, ayuda a los gobiernos y a los países a crear empleo y es estratégico para nosotros, porque nos ayuda a mantener relaciones sostenibles con nuestros clientes".

Schneider Electric colabora con la Fundación Ellen MacArthur desde 2015 como miembro del programa de Economía Circular (CE100) y ha co-creado un programa de formación online sobre Economía Circular que, hasta ahora, ya ha sido realizado por aproximadamente 4.500 empleados de Schneider Electric.

Todo el Grupo está implicado en la circularidad, con 10.000 ingenieros en Investigación e Innovación, 12.000 ingenieros de servicios y 80.000 empleados en 200 fábricas, que se esfuerzan cada día en minimizar los residuos, al mismo tiempo que fabrican productos de la máxima calidad.

Objetivos ambiciosos para 2030

Schneider Electric sigue aumentando sus acciones en favor de la Economía Circular, marcándose una serie de ambiciosos objetivos. Para 2021, el Grupo tiene previsto evitar el consumo de 120.000 toneladas de recursos primarios y recortar las emisiones de CO2 de sus clientes en 120 millones de toneladas. Para 2025, el Grupo doblará la cantidad de plástico reciclado en sus productos y para 2030, el 100% de la electricidad de sus instalaciones procederá de fuentes renovables (en comparación con el 30% actual), se reutilizará el 100% de los residuos y todos los embalajes procederán de fuentes recicladas o certificadas.