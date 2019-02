El galardonado como Mejor Curso de Bolsa de Europa es español Comunicae

viernes, 8 de febrero de 2019, 09:04 h (CET) El curso, dirigido por José Antonio Madrigal y organizado desde Eurekers, fue premiado por la revista The European y se impartirá este año en las principales ciudades de España Los días 9 y 10 de febrero, llega a Granada el curso de bolsa que fue galardonado en 2017 como mejor curso de bolsa de Europa. A partir de esa fecha, recorrerá las principales ciudades de España: Valencia (23 y 24 de febrero), Madrid (9 y 10 de marzo), Barcelona (6 y 7 de abril) y Ciudad de México (11 y 12 de mayo).

El premio al 'Mejor curso de Bolsa de Europa' lo otorgó a Eurekers la prestigiosa revista británica The European y se enmarca dentro de los Global Business Awards, unos premios que "reconocen a las empresas que sobresalen en todos los aspectos. Abarcando todo el espectro de servicios financieros, los premios son testimonio de innovación, dedicación y resistencia de las empresas que los integran".

La revista The European considera que "los cursos de inversión de Eurekers tienen una excelente reputación en el mundo financiero" y afirma que "ayudan a los inversores particulares a operar en los mercados con una metodología sencilla y lógica". Además, destaca el acompañamiento a los alumnos después del curso, pues "tienen acceso a herramientas personales de análisis del mercado, para ayudarles a empezar a invertir y mejorar su experiencia de inversión".

José Antonio Madrigal, del lado del inversor particular

Este curso impartido por Eurekers, que se dedica a que los inversores particulares tengan las mismas posibilidades de ganar en bolsa que la fuerte competencia especializada que opera en los mercados, se basa en una metodología de inversión a largo plazo sencilla, segura y compatible con cualquier otra actividad profesional o personal. Este método ha sido diseñado por José Antonio Madrigal a partir de la experiencia que ha obtenido invirtiendo en la mayor parte de las bolsas del mundo desde que tenía 18 años.

El método Eurekers: una estrategia de inversión distinta a las demás

Mientras que existe la creencia generalizada de que es muy complicado invertir en bolsa y ganar dinero, Madrigal defiende que "cualquier persona con los conocimientos adecuados puede ganar en bolsa". Con unas directrices metodológicas que a priori pueden parecer sorprendentes, como invertir siempre en empresas que rompan máximos históricos o no comprar acciones de compañías que bajan, esta estrategia de inversión hace hincapié en el aspecto psicológico y de autocontrol de uno mismo cuando se está gestionando una cartera propia de valores.

El apartado más técnico del curso está planteado de una manera casi totalmente práctica, de manera que cualquier alumno que sale del curso puede comenzar a invertir inmediatamente. Según datos auditados, más del 70% de los inversores que opera con la metodología Eurekers gana dinero en bolsa, una cifra muy por encima de la media del 2% de los inversores ganadores que se registra en Europa.

Los alumnos del curso de bolsa de Eurekers cuentan con una inusual garantía de satisfacción, ya que si, transcurrido el 25% del curso, este no cumple sus expectativas, les devuelven el 100% del importe.

La inscripción a los cursos se puede realizar en eurekers.com o llamando al 911 331 556.

