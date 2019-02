Salen a la venta las entradas para ‘Messi10 by Cirque du Soleil’ Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 14:51 h (CET) Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir en entradas.com y messicirque.com, únicos canales oficiales de Messi10 by Cirque du Soleil Ya están a la venta las entradas para el sorprendente show de Cirque du Soleil inspirado en Leo Messi, que se estrenará en Barcelona el 10 de octubre de 2019. Cirque du Soleil y la promotora PopArt Music han seleccionado a entradas.com como ticketera oficial del evento ante la necesidad de contar con un partner con experiencia en eventos internacionales capaz de gestionar de forma ágil y segura grandes volúmenes de entradas al minuto.

La primera incursión de Cirque du Soleil en el mundo del fútbol

El espectáculo Messi10 by Cirque du Soleil celebra el legado de Leo Messi destacando la riqueza de los valores universales del deporte a través de la figura de un futbolista único. Messi10 by Cirque du Soleil​ cuenta la historia de un joven con la inagotable ambición para superar cualquier obstáculo y llegar a ser el mejor número 10 del mundo. Mediante una narrativa que explora todos los elementos de su éxito, el show crea un universo en el que la grandeza se alcanza cada vez que uno se cae y se levanta en el camino en pos de lo imposible. Un elenco de 46 artistas guiará al público en un recorrido vertiginoso de 90 minutos de adrenalina que combina una performance física deslumbrante con una banda sonora vibrante como telón de fondo. El show cuenta con un montaje totalmente nuevo que asegura la mejor visibilidad desde cualquier punto del recinto y permite la integración del público en el espectáculo.

Completar el Show con una experiencia interactiva

Hoy también salen a la venta las entradas para Messi10 Challenge, disponibles únicamente con la compra de tickets para el show. Se trata de un reto para los fanáticos del mundo entero que sueñan con sentirse Messi por un día. El desafío se desarrolla en un espacio contiguo a la carpa principal del show, que abrirá sus puertas 3 horas antes del comienzo del espectáculo. Al final del recorrido, el participante que más puntos acumule será coronado el “Messi del día” y vivirá una experiencia exclusiva durante el show.

