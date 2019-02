Fisioserv explica cómo la fisioterapia puede mejorar las relaciones íntimas Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 14:55 h (CET) Existen estudios que avalan que la fisioterapia puede mejorar los problemas o la disfunción sexual, haciendo referencia este último concepto a las alteraciones en la actividad sexual, tales como el deseo, la excitación o el orgasmo. Al hilo del Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebra cada 14 de febrero, Fisioserv, la primera clínica de fisioterapia a domicilio, cuenta cómo puede ayudar la fisioterapia a mejorar las relaciones íntimas En España, un 32% de los hombres y un 46 % de las mujeres entre los 40 y los 80 años presentan algún tipo de disfunción sexual, aumentando ésta a medida que se van cumpliendo años.

El término disfunción sexual hace referencia a los trastornos en la actividad sexual en cualquier fase (deseo, excitación y orgasmo). Entre los hombres se refleja en los problemas de erección y de eyaculación (la mayoría de las veces), mientras que la dispauremia (dolor durante el acto sexual), el vaginismo (contracción involuntaria de los músculos de la vagina que dificulta la penetración) y la anorgasmia (dificultad o incapacidad para llegar el orgasmo) son los problemas sexuales más frecuentes entre las mujeres.

Al hilo del Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebrará el próximo 14 de febrero, Fisioserv cuenta cómo puede la fisioterapia ayudar, tanto a las mujeres como a los hombres, en la mejora de sus relaciones sexuales:

Mujeres. Los objetivos de la fisioterapia en el tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas consisten en familiarizar a la paciente con su suelo pélvico, descontracturar la zona perineal, aumentar el tono y la propiocepción de la musculatura del periné, mejorar la postura y la circulación sanguínea, la movilidad en la región pelviperineal, desensibilizar las áreas dolorosas, etc. Otro dato importante es concienciar a las mujeres de la importancia de los hipopresivos y de los ejercicios de Kegel, que mantienen el buen funcionamiento del suelo pélvico, a la vez que aumentan el placer en las relaciones sexuales.

Hombres. Al igual que a las mujeres, los tratamientos de fisioterapia que mejor se adaptan a los hombres que sufren disfunciones sexuales son los centrados en el suelo pélvico. La incontinencia urinaria y la disfunción eréctil son los dos trastornos sexuales más comunes entre el género masculino. La incontinencia urinaria suele deberse a una debilidad en el suelo pélvico, y esta debilidad puede generar problemas en las relaciones presentándose la disfunción eréctil.

Acerca de Fisioserv

Fisioserv es el centro de fisioterapia a domicilio más significativo en España. Un amplio grupo de acreditados terapeutas en esta misma labor trabajan en el tratamiento domiciliario 24 horas al día, 7 días a la semana desde hace 20 años. Fisioserv ha dado servicio a estrellas internacionales a su paso por España como Guns and Roses, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Iron Maiden y Bjork, entre otros muchos. El objetivo de Fisioserv es la recuperación de sus clientes en el menor tiempo posible dando la máxima calidad a sus tratamientos que van acompañados de los más vanguardistas avances en electromedicina portátil.

Fisioserv se encuentra situada en la calle O’Donnell, 49 de Madrid.

