Cornerstone reconoce a Watch&Act como partner de referencia en España de su software de gestión del talento

jueves, 7 de febrero de 2019, 12:51 h (CET) La consultora española ya ha implantado esta solución en una veintena de empresas, como BBVA, Garrigues, Pullmantur, Fluidra, Clarke Modet o Mahou San Miguel. En 2018 ha crecido un 34%, duplicando su facturación en la implantación de modelos de transformación basados en la gestión del compromiso de las personas Watch&Act empresa española especializada en servicios de consultoría de transformación para grandes cuentas, ha sido reconocida por la compañía estadounidense Cornerstone como partner de referencia en España en la implantación de su solución on demand para la gestión del talento, subrayando el alto nivel de calidad de sus servicios profesionales y capacidades adicionales de gran valor.

Cornerstone (Nasdaq: CSOD) fue pionera en apostar por el modelo de Software as a Service (SaaS) ya a principios de 2000, y hoy es un referente mundial entre las soluciones de gestión de capital humano y aprendizaje en la nube. Con operaciones en más de 20 países, su llegada al mercado español tuvo lugar hace ocho años, y en la actualidad se ha convertido en uno de los centros de atención al cliente globales de la compañía y un punto estratégico para su división EMEA.

"Cada vez son más las empresas españolas que apuestan por esta solución para gestionar sus recursos humanos, seleccionar a los mejores talentos, favorecer el desarrollo de sus empleados dentro de la empresa, involucrar a todos los equipos de manera efectiva e integrarse con sus redes externas de clientes, proveedores y distribuidores. Y sin duda, Cornerstone es una apuesta ganadora", asegura Luis Fernando Rodríguez, CEO de Watch&Act.

La consultora española ha implantado ya esta herramienta en una veintena de clientes de los sectores más diversos, como BBVA, Garrigues, Pullmantur, Fluidra, Clarke Modet o Mahou San Miguel, entre otros, con excelentes resultados y valoraciones por parte de estas compañías.

Configurada en diferentes módulos flexibles y escalables, una de las principales ventajas de Cornerstone es que todos esos módulos se administran de la misma manera, ofreciendo una única experiencia de usuario, un mismo modelo de datos y un mismo entorno de reporting y analítica, lo que simplifica su implantación y optimiza su uso por parte de los diferentes departamentos de la estructura organizativa.

El compromiso del empleado, clave en los procesos de transformación

Otro de los aspectos esenciales a la hora de acometer un proceso de transformación dentro de una organización es la gestión del compromiso de los empleados: "No es posible concebir el éxito de ningún cambio organizativo si no se cuenta con la implicación y el compromiso de los diferentes equipos. Por eso, desde Watch&Act siempre situamos a la persona en el centro de todos los procesos y utilizamos nuestra propia metodología para activar sus modelos de conducta", explica Rodríguez.

La consultora ha finalizado 2018 con un crecimiento del 34%, propiciado en gran medida por el fuerte incremento experimentado en su Área de Personas y Equipos, que ha duplicado su facturación con relación al año anterior. Esto muestra una tendencia clara de las grandes empresas hacia modelos de transformación basados en las personas que estimulan el compromiso de los empleados para la mejora de resultados.

También ha contribuido a este crecimiento la creación de Watch&Act Protection Services, su correduría de seguros, desde la que ofrecen a sus clientes servicios profesionales especializados en pólizas de ciber riesgo para proteger sus datos empresariales, y servicios de protección de personas, con pólizas de secuestro y extorsión para empleados que viajan a países de riesgo, personal diplomático, etc.

